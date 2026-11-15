Nowość w jeden dzień okazała się najlepszym serialem Marvela. Pobiła rekord

"VisionQuest" to domknięcie trylogii rozpoczętej pierwszym serialem MCU "WandaVision" i kontynuowanej w "To zawsze Agatha". Najnowszy serial Marvela skupia się na Visionie, który przechodzi kryzys tożsamości i próbuje odzyskać swoje człowieczeństwo. W tym celu musi zmierzyć się z głosami sztucznych inteligencji w swojej głowie - przede wszystkim niebezpiecznego Ultrona. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że za jego głowę została wyznaczona nagroda. Rusza więc do ucieczki z chłopcem, mogącym być jego synem.

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"VisionQuest" z miejsca spodobał się krytykom. Najnowszy serial Marvela może się pochwalić 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Widzowie o jego jakości mogli się natomiast przekonywać regularnie od połowy października. Kolejne odcinki lądowały na Disney+ w tygodniowych odstępach aż do minionej środy, 11 listopa. To wtedy na platformie zadebiutował finał, który rozgromił fanów.

"VISIONQUEST" OBEJRZYSZ NA:

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VisionQuest - rekordowy finał serialu Marvela

Jak podaje MovieWeb, w ciągu jednego dnia ostatni odcinek "VisionQuest" doczekał się 3,7 mln wyświetleń. Według Disney+ w całej historii serwisu żaden inny finał serialu Marvela nie cieszył się taką popularnością. To prawdziwy rekord.

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Mówimy tu o wynikach globalnych, więc do rekordowej oglądalności finału "VisionQuest" sami dorzuciliśmy swoją cegiełkę. Jeśli ktoś obserwuje topkę najpopularniejszych seriali na Disney+ w naszym kraju to wie, że Polacy pokochali najnowszy serial Marvela. Od czas swej premiery nie schodził on z pierwszego miejsca zestawienia. Wciąż zresztą je okupuje.

Nie znaczy to jednak, że "VisionQuest" od początku cieszył się na świecie ogromną popularnością. Według danych Nielsena i Disneya serial miał problem ze znalezieniem swojej publiczności. Wystartował z niezbyt wysokim wynikiem - oglądalność pierwszych odcinków nie mogła się równać z "WandaVision" czy "Lokim". Dopiero z czasem widzów przybywało.

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To tak naprawdę ewenement. Zazwyczaj seriale cieszą się popularnością przy okazji swoich premier. Potem widzowie stopniowo odpływają. A w przypadku "VisionQuest" ich liczba regularnie wzrastała. Aż w końcu doszliśmy do rekordowego finału.

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