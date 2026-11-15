Nowość w jeden dzień okazała się najlepszym serialem Marvela. Pobiła rekord
Nie ma czego zbierać. Nowy serial Marvela przed chwilą się skończył. W jeden dzień po ostatnim odcinku okazało się, że zdeklasował całą konkurencję. Żadnego innego finału produkcji MCU użytkownicy Disney+ nie oglądali chętniej.
"VisionQuest" to domknięcie trylogii rozpoczętej pierwszym serialem MCU "WandaVision" i kontynuowanej w "To zawsze Agatha". Najnowszy serial Marvela skupia się na Visionie, który przechodzi kryzys tożsamości i próbuje odzyskać swoje człowieczeństwo. W tym celu musi zmierzyć się z głosami sztucznych inteligencji w swojej głowie - przede wszystkim niebezpiecznego Ultrona. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że za jego głowę została wyznaczona nagroda. Rusza więc do ucieczki z chłopcem, mogącym być jego synem.
"VisionQuest" z miejsca spodobał się krytykom. Najnowszy serial Marvela może się pochwalić 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Widzowie o jego jakości mogli się natomiast przekonywać regularnie od połowy października. Kolejne odcinki lądowały na Disney+ w tygodniowych odstępach aż do minionej środy, 11 listopa. To wtedy na platformie zadebiutował finał, który rozgromił fanów.
VisionQuest - rekordowy finał serialu Marvela
Jak podaje MovieWeb, w ciągu jednego dnia ostatni odcinek "VisionQuest" doczekał się 3,7 mln wyświetleń. Według Disney+ w całej historii serwisu żaden inny finał serialu Marvela nie cieszył się taką popularnością. To prawdziwy rekord.
Mówimy tu o wynikach globalnych, więc do rekordowej oglądalności finału "VisionQuest" sami dorzuciliśmy swoją cegiełkę. Jeśli ktoś obserwuje topkę najpopularniejszych seriali na Disney+ w naszym kraju to wie, że Polacy pokochali najnowszy serial Marvela. Od czas swej premiery nie schodził on z pierwszego miejsca zestawienia. Wciąż zresztą je okupuje.
Nie znaczy to jednak, że "VisionQuest" od początku cieszył się na świecie ogromną popularnością. Według danych Nielsena i Disneya serial miał problem ze znalezieniem swojej publiczności. Wystartował z niezbyt wysokim wynikiem - oglądalność pierwszych odcinków nie mogła się równać z "WandaVision" czy "Lokim". Dopiero z czasem widzów przybywało.
To tak naprawdę ewenement. Zazwyczaj seriale cieszą się popularnością przy okazji swoich premier. Potem widzowie stopniowo odpływają. A w przypadku "VisionQuest" ich liczba regularnie wzrastała. Aż w końcu doszliśmy do rekordowego finału.
Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:
- Disney+ ma kapitalną promocję. Tańszy pakiet już jest
- Odyseja ma konkurencję. Powstaje film o przerażającej postaci z mitologii
- Disney+ pokazał nowości na listopad 2026. Wraca najlepsze fantasy
- Fani Genialnej Morgan przerzucili się na lepszy kryminał. Jest mroczniejszy
- Netflix przejął najlepsze fantasy Disney+. Będzie tam tylko przez chwilę
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.