REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Nowy serial Harlana Cobena leci na Netfliksa. Polska adaptacja była pierwsza

Netflix ogłosił, że powstaje nowa adaptacja powieści Harlana Cobena. Tym razem będzie to serial na podstawie powieści "W głębi lasu", którą polscy widzowie mogą już bardzo dobrze kojarzyć. Wcześniej kryminał został bowiem zaadaptowany pod serial z Grzegorzem Damięckim i Agnieszką Grochowską w rolach głównych.

w glebi lasu brytyjska adaptacja harlan coben
REKLAMA

W 2018 roku Harlan Coben zawarł z Netfliksem wielomilionową umowę, w myśl której streamingowy gigant pozyskał prawa do adaptacji 14 istniejących powieści pisarza, a także jego nadchodzących książek. To właśnie dlatego na Netfliksie pojawiły się takie tytuły jak "Już mnie nie oszukasz", "W głębi lasu", "Zostań przy mnie", "Zachowaj spokój" czy "O krok za daleko". Warto wspomnieć, że umowa nie obejmuje serii kryminalnej o Myronie Bolitarze, co znacznie zmniejsza pulę do adaptacji.

Być może to właśnie z tego powodu Netflix zdecydował się po raz kolejny wziąć na tapet powieść "W głębi lasu", która już przecież doczekała się jednej adaptacji - polskiej. Serial zadebiutował w 2020 roku, a w rolach głównych mogliśmy zobaczyć Grzegorza Damięckiego i Agnieszkę Grochowską. Tym razem bohaterów będą portretowali zagraniczni aktorzy i wiadomo już, kto się tego podejmie.

REKLAMA

W głębi lasu - powstaje brytyjska adaptacja powieści Harlana Cobena dla Netfliksa

Netflix ogłosił, że trwają prace nad brytyjską adaptacją powieści "W głębi lasu" ("The Woods"). W rolach głównych pojawią się Tom Bateman ("Based on a True Story", "Jekyll i Hyde", "Morderstwo w Orient Expressie") oraz Michelle Keegan ("Już mnie nie oszukasz"). W pozostałych rolach wystąpią: Mandeep Dhillon, Pearce Quigley i Rade Sherbedgia.

Fabuła książki "W głębi lasu" skupia się na Paulu "Cope'ie" Copelandzie, wybitnym prawniku i samotnym ojcu dziesięcioletniej Cami, który wciąż nie może pogodzić się z tragedią sprzed lat. Dwie dekady temu jego siostra Camille pojechała na obóz letni i już z niego nie wróciła. Kiedy pewnego dnia zostaje odnalezione ciało mężczyzny, który również był wraz z Camille na obozie, Cope zaczyna przypuszczać, że być może jego siostra wciąż żyje. Z pomocą swojej pierwszej miłości, Lucy Silverfield, postanawia dojść do prawdy i zaczyna szukać odpowiedzi wśród skrywanych przez lata kłamstw oraz rodzinych sekretów, które mogą doszczętnie zniszczyć to, co budował.

"W głębi lasu" to przejmująca i bardzo osobista historia. Ma wszystko, czego można się po nas spodziewać - jest zawiła, pełna zwrotów akcji, zapierająca dech w piersiach - ale w centrum jest historia dawnej miłości i tęsknoty

- skomentował Coben.

Nad brytyjską adaptacją serialu "W głębi lasu" pracował będzie nie tylko Coben, ale również jego wieloletni współpracownik, Danny Brocklehurst. To właśnie on wraz z Charlotte Coben, Tomem Farrellym i Joe Forrestem napisze scenariusz do produkcji. Pojawi się ona oczywiście w serwisie Netflix, jednak data premiery nie jest na ten moment znana.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.04.2026 17:17
Tagi: adaptacje książekHarlan CobenSeriale kryminalneSeriale Netflix
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA