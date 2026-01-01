REKLAMA
Nowy Coben na Netfliksie. Użytkownicy rzucą się na ten dreszczowiec

Najnowszy serial na podstawie powieści Harlana Cobena wylądował w serwisie Netflix. "O krok za daleko" to produkcja, która podbije zestawienie serwisu i to właśnie z nią fani seriali kryminalnych zaczną nowy, 2026 rok.

Anna Bortniak
o krok za daleko juz dostepny na netflix
Można mieć sporo wątpliwości, jeśli chodzi o jakość serialowych adaptacji Harlana Cobena od Netfliksa. Są one krytykowane za schematyczną fabułę, absurdalne scenariusze, ale przede wszystkim za to, że jest w nich więcej zbiegów okoliczności niż logicznych rozwiązań wątków. Poprzez namnożenie wątków często wkrada się do nich również chaos, a to, co działa na kartach książki, na ekranie w ogóle się nie sprawdza.

Nie można im jednak odmówić popularności. To właśnie one na chwile po premierze podbijają zestawienie najchętniej oglądanych tytułów, co oznacza, że widzowie szukają takiej rozrywki i są w stanie przymknąć oko na nieścisłości fabularne w zamian za trzymający w napięciu seans i tajemnicę. A to akurat Coben jest w stanie dostarczyć swoim fanom. Tym razem za sprawą serialu "O krok za daleko".

O krok za daleko - nowa adaptacja Harlana Cobena jest już w serwisie Netflix

Opowieść koncentruje się na Simonie Greene'ie (w tej roli James Nesbitt), który jest mężczyzną sukcesu. Mieszka w pięknym domu ze swoją żoną Ingrid (Minnie Driver) oraz trójką dzieci - Anyą (Ellie Henry), Samem (Adrian Greensmith) oraz Paige (Ellie de Lange). Ta ostatnia córka nie jest jednak tak idealna jak jej rodzeństwo - podczas gdy Anya i Sam odnosili sukcesy edukacyjne, Paige miała trudności na studiach, do czego przyczyniło się do tego również uzależnienie od narkotyków. W końcu dziewczyna ucieka z domu.

Mimo że jej matka chce, by córka sama wróciła z podkulonym ogonem, ojciec upiera się, że odnajdzie Paige. W końcu, po pół roku bez kontaktu z córką, odkrywa, gdzie znajduje się dziewczyna. Nie chce ona jednak wracać do domu. W tym samym momencie na miejscu zjawia się Aaron (Thomas Flynn), chłopak Paige, który doprowadza Simona do szału. W efekcie dochodzi między nimi do bójki, a Simon prędko trafia w ręce policji. Kiedy niedługo po tym wydarzeniu Aaron zostaje odnaleziony martwy, podejrzenia padają właśnie na ojca Paige.

"O krok za daleko" to historia o zdeterminowanym ojcu, który nie daje za wygraną i wkracza w mroczny świat, by odnaleźć swoją córkę. W międzyczasie na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety i inne przestępstwa, które w niepokojący sposób wydają się łączyć z zaginięciem Paige. Brzmi jak przepis na sukces? Część widzów może mieć wątpliwości, ale rosnącej popularności produkcji Cobena po prostu nie da się zatrzymać.

Serial "O krok za daleko" jest już dostępny w serwisie Netflix.

01.01.2026 09:02
Tagi: Harlan CobenKryminałySeriale kryminalneThrillery
