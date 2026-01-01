REKLAMA
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok

W pierwszy dzień nowego roku na Netfliksa wpadną mocne nowości. Tego dnia z pewnością wielu subskrybentów zasiądzie przed telewizorami, aby obejrzeć wielki finał "Stranger Things", ale nie będzie to jedyna produkcja, którą pokaże serwis. Oto wszystkie tytuły, które zadebiutują na Netfliksie 1 stycznia.

Anna Bortniak
Lista nowości Netfliksa na 1 stycznia jest całkiem długa. Tego dnia do serwisu wpadną właściwie same nowe seriale. Część użytkowników będzie oglądać właśnie te tytuły, ale sporo osób wyczekuje również na finał 5. sezonu "Stranger Things". Co jeszcze będzie można obejrzeć pierwszego dnia nowego roku? Oto lista wszystkich nowości.

Netflix: nowości na 1 stycznia

Stranger Things, sezon 5 - Finał

  • Tytuł serialu: Stranger Things
  • Lata emisji: 2016-2025
  • Liczba sezonów: 5
  • Twórcy: Matt Duffer, Ross Duffer
  • Obsada: Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard
  • Ocena IMDb: 8.6/10

1 stycznia zadebiutuje finałowy odcinek 5. sezonu serialu "Stranger Things", w którym cała historia dostanie swoje zakończenie i będzie to najdłuższy epizod wśród wszystkich. Akcja 5. sezonu produkcji rozgrywa się jesienią 1987 r., a jej fabuła skupia się na dobrze znanych bohaterach, którzy będą musieli znaleźć i zlikwidować Vecnę. Nadchodzi czas finałowego starcia z jeszcze potężniejszym i groźniejszym przeciwnikiem, a cała ekipa po raz ostatni będzie musiała dać z siebie wszystko.

Mój koreański chłopak

  • Tytuł serialu: Mój koreański chłopak (My Korean Boyfriend)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1

"Mój koreański chłopak" to coś dla fanów reality show. Najnowszy program Netfliksa koncentruje się na pięciu Brazylijkach, a każda z nich jest w innym momencie życia. Kobiety przybywają do Seulu wraz ze swoimi koreańskimi partnerami, aby sprawdzić, czy ich związki przetrwają w zderzeniu z codzienną rutyną oraz inną kulturą.

O krok za daleko

  • Tytuł serialu: O krok za daleko (Run Away)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Danny Brocklehurst
  • Obsada: James Nesbitt, Ellie de Lange, Ruth Jones, Minnie Driver

"O krok za daleko" to najnowsza adaptacja powieści Harlana Cobena. Thriller skupia się na Simonie, który wiódł idealne życie do momentu, gdy jego najstarsza córka postanowiła uciec z domu. Ojciec zaczyna jej szukać, a kiedy znajduje ją w parku w opłakanym stanie, okazuje się, że nie jest tam sama. Wywiązuje się między nimi kłótnia, a następnie dochodzi do aktu brutalnej przemocy. Paige znowu znika, a Simon decyduje się wyruszyć na jej poszukiwania, które prowadzą do niebezpiecznego podziemnego świata.

Zakochani w pracy

  • Tytuł serialu: Zakochani w pracy (Love from 9 to 5)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Obsada: Diego Klein, Ana Gonzalez Bello

Meksykański serial "Zakochani w pracy" skupia się na pracowitej kobiecie oraz czarującym synu szefa, którzy rywalizują o stanowisko prezesa w pewnej sporej firmie zajmującej się produkowaniem bielizny. W walce o awans może im przeszkodzić tylko jedno: rodzące się między nimi uczucie.

Czas much

  • Tytuł serialu: Czas much
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Obsada: Carla Peterson, Nancy Dupláa, Valeria Lois

W Nowy Rok nie zabraknie humoru, a to za sprawą nowego serialu "Czas much". Argentyńska produkcja odcinkowa, koncentruje się na dwóch kobietach, które wychodzą z więzienia. Z braku lepszych opcji na to, co zrobić ze sobą dalej, postanawiają otworzyć firmę dezynsekcyjną. Problem pojawia się w momencie, gdy pewna klientka wciąga je jednak ponownie do świata, z którego tak bardzo chciały uciec.

Netflix - pełna lista nowości na Nowy Rok:

  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2
  • Mój koreański chłopak
  • Stranger Things: Sezon 5 – Finał
  • O krok za daleko
  • Zakochani w pracy
  • Czas much
  • 50 pierwszych randek
  • Jak ugryźć 10 milionów
  • Tylko jeden
  • Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie
  • Słychać dzwony
  • Hellboy
  • Mój chłopak się żeni
  • Obietnica
  • 28 dni
  • Pierwsza gwiazdka
  • To nie jest kolejna komedia dla kretynów
  • Strażak Sam: Sezon 15
  • The Good Doctor: Sezon 7
01.01.2026 12:10
