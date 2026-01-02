Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?

Ładowanie...

Serial "O krok za daleko" to najnowsza adaptacja powieści Harlana Cobena, która wpadła na Netfliksa w Nowy Rok. Bohaterem produkcji jest Simonie Greene (w tej roli James Nesbitt), mężczyzna sukcesu, który mieszka w pięknym domu ze swoją żoną Ingrid (Minnie Driver) oraz trójką dzieci - Anyą (Ellie Henry), Samem (Adrian Greensmith) oraz Paige (Ellie de Lange). Problemy pojawiają się w momencie gdy ta ostatnia córka ucieka z domu.

Kiedy Simon odkrywa, gdzie znajduje się dziewczyna, okazuje się, że nie zamierza ona wracać do domu. Na miejscu towarzyszy jej Aaron (Thomas Flynn), jej chłopak, który wdaje się z Simonem w bójkę, w efekcie czego ojciec Paige prędko trafia w ręce policji. Kiedy niedługo po tym wydarzeniu, które zostało nagrane i stało się viralem w sieci, Aaron zostaje odnaleziony martwy, podejrzenia padają właśnie na ojca Paige.

O krok za daleko - o co chodzi w zakończeniu serialu?

Kto zabił Aarona Corvala?

Wielu widzów z pewnością zastanawia się, kto tak naprawdę stał za zabiciem Aarona Corvala. Początkowo detektyw Fagbenle sądził, że to Ash i Dee Dee byli odpowiedziali za śmierć mężczyzny, jednak sprawcą był ktoś inny, zupełnie niespodziewany. Morderczynią okazała się być Ingrid, matka Paige i żona Simona. Podczas konfrontacji z mężem wyjaśniła, że załatwiła alibi u swojego kolegi z pracy, który obiecał ją kryć. Mimo że kobieta próbowała być ostrożna, to jednak została zauważona przez dilera Luthera. Mężczyzna, wiedzą, że zabiła ona Aarona, zastrzelił ją "w samoobronie".

Tymczasem okazało się, że Ingrid skrywała jeszcze jeden wielki sekret. kazało się, że Paige i Aaron byli przyrodnim rodzeństwem. Ingrid, która należała do sekty, została oszukana - powiedziano jej bowiem, że urodziła martwe dziecko. Po tym zdarzeniu uciekła i udała się na odwyk. Wynikałoby z tego, że kobieta zabiła własnego syna.

O co chodzi w wątku z Eleną Ravenscroft?

Prywatna detektywka Elena pojawia się w momencie gdy zostaje zatrudniona przez Sebastiana Thorpe'a do odnalezienia jego adoptowanego syna, Henry'ego. Niedługo później Elena odkrywa, że ​​Henry chciał spotkać się z Paige na krótko przed swoim zniknięciem. Detektywka, podążając tym tropem, orientuje się, że Damien, którego numer znalazła w rzeczach Henry'ego, został adopotowany przez tę samą agencję, co Henry. Po skontaktowaniu się z Alison Mayflower, osobą nadzorującą adopcję Damiena i Henry'ego, dowiaduje się, że również Aaron został adoptowany. Ostatecznie Elena ginie - zostaje zamordowana przez Asha i Dee Dee.

Jaka jest rola Asha i Dee Dee?

Ash i Dee Dee dorastali razem w rodzinie zastępczej, lecz zjednoczyli się ponownie, aby dokonać morderstw za pieniądze. Podczas pobytu w religijnej sekcie Dee Dee otrzymała kopertę z nawiskami osób, które miała zabić: Damiena Gorscha, Kevina Gano, Henry'ego Thorpe'a, Aarona Corvala oraz Paige Greene. Mimo że Ash został ostrzeżony, by nie ufać Dee Dee, kontynuuje mordercze dzieło, pozbawiając życia również Elenę. W końcu jednak postanawia się skonfrontować z Dee Dee w zwiazku z notatką, którą otrzymał od Matki Adiony, czyli "Nie zabijaj ich. Nie ufaj Dee Dee". Ostatecznie Dee Dee ujawnia, że przywódca kultu zlecił jej zabicie kolejnych synów, aby "nie zrujnowali Świecącej Prawdy". Za to wszystko oboje otrzymaliby pieniądze i w końcu mogliby żyć tak jak chcą.

W końcu Ash i Dee Dee przymierzają się do tego, by zabić Aarona. On jednak już nie żyje. W międzyczasie wybucha strzelanina, podczas której ginie Ash. Dee Dee również traci życie, zostając zepchnięta przez Matkę Adionę z budynku.

Anna Bortniak 02.01.2026 17:37

