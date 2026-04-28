Aktualnie nie ma w streamingu lepszego serialu. Wszystkim się podoba

Intryguje już sam opis nowego serialu Apple TV. "Wdowia Zatoka" to przecież opowieść o wyspie w Nowej Anglii, na której dzieją się rzeczy niestworzone. Wszyscy są przerażeni i obawiają się o swoje życie. Jedynie burmistrz zachowuje zimną krew, twierdząc, że krążące między mieszkańcami legendy to bzdury. Dlatego zamierza rozsławić Wdowią Zatokę, aby sprowadzić do niej turystów. Cel osiąga. Tylko wtedy... cóż, mówiąc w skrócie: legendy wcale nie były bzdurą.



"Wdowia Zatoka" łączy ze sobą komedię i horror. Zaraz sami przekonamy się czy sprawnie, ale z pierwszych recenzji wynika, że robi to w sposób wybuchowy. Krytycy, którzy mieli już okazję nowy serial Apple TV obejrzeć są wręcz zachwyceni. Według nich mamy do czynienia jeśli nie z produkcją wyjątkową, to na pewno rzadką. Po prostu nie ma się czego w niej przyczepić.

REKLAMA

Wdowia Zatoka - genialny serial Apple TV

Nie zdarza się na pewno często, żeby krytycy byli tak ze sobą zgodni. Seriale zazwyczaj są kością niezgody. A w tym wypadku wszyscy recenzenci wystawili wysokie noty. "Wdowia Zatoka" ma 100 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Czytamy w nich, że serial ogląda się przez palce, żeby zaraz dostać bólu brzucha od śmiechu. Ba! Są tacy, co wprost nazywają produkcję Apple TV najlepszym serialem 2026 roku do tej pory.

"Wdowia Zatoka" zaczyna się jako horror-komedia, która jest wciągająca, straszna i zabawna pod każdym swoim względem - czytamy w recenzji The Wrap. Podkrada się, klepie cię w ramię, ucieka, chowa się i potem zaskakuje znowu, znowu i znowu, stopniowo wprawiając w lęk - pisze krytyk Screen Anarchy. Mogę chwalić "Wdowią zatokę" jako kolejny wyjątkowy dodatek do imponującej biblioteki Apple TV, który dostarcza kilku przerażających jump scare'ów, mnóstwa śmiechu i utrzymuje zaciekawienie aż do ostatniej sekundy 10-odcinkowego sezonu - dowiemy się z recenzji na portalu Decider.

Czyli co? Trzeba obejrzeć! Będziemy to mogli zrobić dosłownie za moment, bo "Wdowia Zatoka" zadebiutuje na Apple TV już jutro. 29 kwietnia na platformie pojawią się pierwsze trzy odcinki. Kolejne będą do nich dodawane w tygodniowych odstępach.

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 28.04.2026 13:37

