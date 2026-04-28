REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Aktualnie nie ma w streamingu lepszego serialu. Wszystkim się podoba

Ze wszystkich trwających właśnie seriali na platformach streamingowych ten jest najlepszy. Tak przynajmniej wygląda to po pierwszych opiniach. Krytycy bez żadnych wyjątków pokochali "Wdowią zatokę" (ang. "Widow's Bay"). Teraz czas na użytkowników Apple TV.

Rafał Christ
wdowia zatoka apple tv co obejrzeć horror komedia
REKLAMA

Intryguje już sam opis nowego serialu Apple TV. "Wdowia Zatoka" to przecież opowieść o wyspie w Nowej Anglii, na której dzieją się rzeczy niestworzone. Wszyscy są przerażeni i obawiają się o swoje życie. Jedynie burmistrz zachowuje zimną krew, twierdząc, że krążące między mieszkańcami legendy to bzdury. Dlatego zamierza rozsławić Wdowią Zatokę, aby sprowadzić do niej turystów. Cel osiąga. Tylko wtedy... cóż, mówiąc w skrócie: legendy wcale nie były bzdurą.

"Wdowia Zatoka" łączy ze sobą komedię i horror. Zaraz sami przekonamy się czy sprawnie, ale z pierwszych recenzji wynika, że robi to w sposób wybuchowy. Krytycy, którzy mieli już okazję nowy serial Apple TV obejrzeć są wręcz zachwyceni. Według nich mamy do czynienia jeśli nie z produkcją wyjątkową, to na pewno rzadką. Po prostu nie ma się czego w niej przyczepić.

REKLAMA

Wdowia Zatoka - genialny serial Apple TV

Nie zdarza się na pewno często, żeby krytycy byli tak ze sobą zgodni. Seriale zazwyczaj są kością niezgody. A w tym wypadku wszyscy recenzenci wystawili wysokie noty. "Wdowia Zatoka" ma 100 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Czytamy w nich, że serial ogląda się przez palce, żeby zaraz dostać bólu brzucha od śmiechu. Ba! Są tacy, co wprost nazywają produkcję Apple TV najlepszym serialem 2026 roku do tej pory.

"WDOWIĄ ZATOKĘ" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
WDOWIA ZATOKA
Apple TV+

"Wdowia Zatoka" zaczyna się jako horror-komedia, która jest wciągająca, straszna i zabawna pod każdym swoim względem

- czytamy w recenzji The Wrap.

Podkrada się, klepie cię w ramię, ucieka, chowa się i potem zaskakuje znowu, znowu i znowu, stopniowo wprawiając w lęk

- pisze krytyk Screen Anarchy.

Mogę chwalić "Wdowią zatokę" jako kolejny wyjątkowy dodatek do imponującej biblioteki Apple TV, który dostarcza kilku przerażających jump scare'ów, mnóstwa śmiechu i utrzymuje zaciekawienie aż do ostatniej sekundy 10-odcinkowego sezonu

- dowiemy się z recenzji na portalu Decider.

Czyli co? Trzeba obejrzeć! Będziemy to mogli zrobić dosłownie za moment, bo "Wdowia Zatoka" zadebiutuje na Apple TV już jutro. 29 kwietnia na platformie pojawią się pierwsze trzy odcinki. Kolejne będą do nich dodawane w tygodniowych odstępach.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
28.04.2026 13:37
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?HorroryKomedie
Najnowsze
13:33
Yellowstone: kolejność. Jak oglądać te westerny, aby było dobrze?
Aktualizacja: 2026-04-28T13:33:38+02:00
11:54
Ile pieniędzy zebrał Łatwogang? Ostateczna kwota jest inna
Aktualizacja: 2026-04-28T11:54:12+02:00
11:05
Gargamel wrócił do internetu. Wideo jest niepokojące
Aktualizacja: 2026-04-28T11:05:16+02:00
10:45
Nowości SkyShowtime na maj 2026. Nowe Yellowstone to jeszcze nic
Aktualizacja: 2026-04-28T10:45:17+02:00
9:11
Pasibus zaliczył wpadkę na zbiórce Łatwoganga. Teraz się tłumaczy
Aktualizacja: 2026-04-28T09:11:33+02:00
8:51
Dziewczynom z Dresscode dostało się po streamie Łatwoganga. Jest oświadczenie
Aktualizacja: 2026-04-28T08:51:51+02:00
17:57
Wielki powrót Rodu Smoka. Są konkrety - zwiastun i data premiery 3. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-27T17:57:33+02:00
17:43
Netflix dawno nie miał thrillera, który tak bardzo chciałbym obejrzeć w kinie
Aktualizacja: 2026-04-27T17:43:00+02:00
16:33
Czym jest Jezioro Łez? Stamtąd zmierza do końca
Aktualizacja: 2026-04-27T16:33:00+02:00
14:47
Bedoes zaapelował do mediów. Powiedział, co dalej po zbiórce
Aktualizacja: 2026-04-27T14:47:01+02:00
14:29
Nowy odcinek Stamtąd dał nam najmocniejszą scenę w historii serialu
Aktualizacja: 2026-04-27T14:29:58+02:00
13:58
Na finiszu streamu Łatwoganga Bedoes powiedział coś szkodliwego. Wyprostujmy to
Aktualizacja: 2026-04-27T13:58:37+02:00
13:15
Wyczekiwany serial ze świata Yellowstone traci twórcę przed 2. sezonem
Aktualizacja: 2026-04-27T13:15:32+02:00
12:14
Wszystkie najważniejsze momenty streamu Łatwoganga
Aktualizacja: 2026-04-27T12:14:20+02:00
11:22
Blanka Lipińska zgoliła głowę, ale mogłaby się już nie odzywać. Jestem zażenowany
Aktualizacja: 2026-04-27T11:22:14+02:00
10:20
Nadchodzi polska wersja Genialnej Morgan. Główna rola obsadzona perfekcyjnie
Aktualizacja: 2026-04-27T10:20:43+02:00
9:49
Łatwogang czy WOŚP: kto zebrał więcej pieniędzy? Oto liczby
Aktualizacja: 2026-04-27T09:49:43+02:00
9:01
Toy Story 5 nie dla wszystkich dzieci? Film dostał nową kategorię wiekową
Aktualizacja: 2026-04-27T09:01:40+02:00
21:47
Łatwogang zakończył transmisję. Ile zebrano pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-04-26T21:47:51+02:00
21:41
Wokalista Coldplay wsparł zbiórkę Łatwoganga. Pokazali nagranie
Aktualizacja: 2026-04-26T21:41:46+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA