Kiedy kolejne odcinki Margo jest spłukana? Kontrowersyjny serial już jest

Jeszcze na długo przed premierą wybuchły kontrowersje wokół nowego serialu Apple TV. Teraz możemy się przekonać, czy słusznie. Przed chwilą zadebiutowały pierwsze trzy odcinki "Margo jest spłukana". A kiedy dostaniemy kolejne?

Rafał Christ
margo jest spłukana premiera nowe odcinki kiedy apple tv co obejrzeć
Kontrowersje wokół "Margo jest spłukana" ("Margo's Got Money Troubles") wybuchły niedługo po ujawnieniu pierwszych materiałów promocyjnych. Opinię publiczność najbardziej rozpaliła tematyka nowego serialu Apple TV. Opowiada on bowiem o studentce, która zachodzi w ciążę z profesorem literatury. Ojciec nie chce mieć z dzieckiem za wiele wspólnego, więc wychowanie syna leży w gestii głównej bohaterki. Pojawiają się więc problemy finansowe. Ich rozwiązanie Margo znajduje w tworzeniu treści na platformę OnlyFans.

Już po materiałach promocyjnych było widać, że "Margo jest spłukana" przedstawia przywołaną opowieść w lekkiej, komediowej formie. I właśnie ta wymowa serialu nie spodobała się internautom, którzy postanowili podzielić się swoją opinią na ten temat pod udostępnionym przez Apple TV wpisem. Przedwcześnie więc zaczęli nowy serial oceniać, a przecież dopiero teraz możemy się z nim zapoznać.

Margo jest spłukana - kiedy kolejne odcinki serialu Apple TV?

"Margo jest spłukana" zadebiutowała na Apple TV dosłownie chwilę temu. Pierwsze trzy odcinki produkcji pojawiły się na platformie w minioną środę, 15 kwietnia. W ostatnim z nich Margo dopiero rozpoczyna swą przygodę z OnlyFans. Ledwo zdążyła założyć profil. Tym samym opowieść jeszcze się na dobre nie rozkręciła.

Nic dziwnego. "Margo jest spłukana" składa się łącznie z ośmiu odcinków. Twórcy wyciągną jeszcze niejednego asa w rękawie. A co dokładnie nas czeka w nadchodzących epizodach? Tego dowiemy się w kolejnych tygodniach.

Pełna rozpiska emisji "Margo jest spłukana" na Apple TV prezentuje się następująco:

  • Odcinek 1 - już dostępny
  • Odcinek 2 - już dostępny
  • Odcinek 3 - już dostępny
  • Odcinek 4 - 22 kwietnia
  • Odcinek 5 - 29 kwietnia
  • Odcinek 6 - 6 maja
  • Odcinek 7 - 13 maja
  • Odcinek 8 - 20 maja

Jak widać, losy Margo i jej nieco zwariowanej rodzinki będziemy mogli śledzić jeszcze grubo ponad miesiąc. Kolejne odcinki będą się bowiem pojawiać na Apple TV w nadchodzące środy aż do 20 maja, kiedy to w serwisie zadebiutuje finał produkcji.

Rafał Christ
17.04.2026 17:04
