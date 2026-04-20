Co obejrzeć w Apple TV+ przez darmowy miesiąc? Najlepsze filmy i seriale

Niedawno informowaliśmy, że Apple TV+ wystartowało z promocją, dzięki której wszyscy - nawet dotychczasowi użytkownicy - mogą korzystać z oferty serwisu przez miesiąc za darmo. Więcej na temat tej opcji przeczytacie tutaj, a w niniejszym tekście chcielibyśmy skupić się na odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto?



Od dłuższego czasu konsekwentnie powtarzamy, że platforma streamingowa Apple’a to prawdziwy ewenement, który pod jednym, bardzo istotnym względem miażdży konkurencję. Owszem, mówimy o znacznie skromniejszej bibliotece, bowiem Apple nie udostępnia filmów i seriali na licencji, tylko skupia się na swoich produkcjach oryginalnych. I jasne, rozumiem, że wielu Polakom nie odpowiada fakt, iż próżno szukać tam polskiego lektora.



Nie można jednak zaprzeczyć, że choć wpadki się zdarzają, zdecydowana większość tytułów Apple’a jest co najmniej w porządku - a część z nich to prawdziwe perły. Ujmując sprawę jeszcze inaczej: jeśli zdecydujesz się włączyć tam losowy film czy serial, istnieje większa szansa, że trafisz na coś dobrego, niż na prawdziwy paździerz. W przypadku konkurencji raczej trudno powiedzieć to samo.



Jeśli jednak chcecie przetestować platformę przez ten darmowy miesiąc, ale nie chcecie ryzykować i wolicie mieć pewność, że przez ten czas obejrzycie przynajmniej część najlepszych tytułów platformy - śpieszymy z pomocą. Poniżej znajdziecie kilka wybranych, najlepszych produkcji serwisu, które warto znać.

REKLAMA

Apple TV+ - najlepsze produkcje w serwisie

Ted Lasso

Ted Lasso to najcieplejszy serial świata - inteligentnie napisana opowieść o amerykańskim trenerze futbolu, który niespodziewanie trafia do świata angielskiej piłki nożnej, nie mając o niej większego pojęcia. Zamiast taktycznych ekspertyz oferuje jednak coś bezcennego - autentyczną życzliwość, empatię i niegasnący optymizm, które powoli rozbrajają sceptyczne otoczenie. I czynią prawdziwe cuda. Piękna historia o budowaniu relacji, wzajemnym wsparciu i przełamywaniu uprzedzeń.

Rozdzielenie

Tytuł uznawany za najważniejsze dzieło Apple'a - to hipnotyzujący, precyzyjnie skonstruowany thriller psychologiczny sci-fi o pracownikach korporacji, którzy poddają się zabiegowi oddzielającemu wspomnienia życia zawodowego od prywatnego. Serial bezbłędnie rozwija tę koncepcję, snując refleksyjną, intelektualnie prowokującą opowieść o kontroli, tożsamości i iluzji wolnej woli.

Studio

Opus magnum Setha Rogena. Błyskotliwa, autoironiczna satyra na współczesny przemysł filmowy, która z bezczelną szczerością obnaża mechanizmy rządzące Hollywood. Serial śledzi kulisy pracy producentów i decydentów, balansujących między ambicją tworzenia „wielkiego kina” a bezwzględną logiką rynku i algorytmów. Z humorem (rzecz jasna: podszytym sporą dawką goryczy) pokazuje, jak łatwo sztuka może zostać zarżnięta przez kalkulację i ego. Znakomita obsada i reżyserski majstersztyk (mamy tu fantastyczny koncept, który polega na zabawą gatunkowymi konwencjami w ramach poszczególnych odcinków - i wychodzi to bezbłędnie).

Kulawe konie

Podszyty czarnym humorem thriller szpiegowski o agentach wywiadu odsuniętych na boczny tor. Grupa nieudolnych przedstawicieli MI5 zostaje skierowana do pracy w cieszącym się złą sławą wydziale, na czele którego stoi cyniczny i nieprzewidywalny Jackson Lamb (wybitny Gary Oldman). Serial z ironicznym pazurem rozbraja konwencję opowieści o szpiegach, stawiając na zmęczonych, nieidealnych bohaterów i dylematy. Wciągająca jak bagno opowieść o drugich szansach, instytucjonalnej hipokryzji i lojalności nieustannie wystawionej na próbę.

For All Mankind

Alternatywna historia podboju kosmosu, w której wyścig między mocarstwami nigdy się nie kończy. Serial z rozmachem splata politykę, naukę i prywatne dramaty, proponując regularne przeskoki czasowe i systematycznie zwiększając skalę. Jedno z najlepszych serialowych sci-fi, w którym nie brakuje rozważań nad trawiącymi nasze społeczeństwo bolączkami. W jednej z ról wystąpił Piotr Adamczyk.

Terapia bez trzymanki

Komediodramat doskonały. Słodko-gorzka historia terapeuty, który po osobistej tragedii zaczyna łamać wszystkie zawodowe zasady, mówiąc pacjentom brutalną prawdę. Serial bezbłędnie łączy czasem ciepły, a czasem wręcz czarny dowcip z autentycznymi do bólu życiowymi dramatami, pokazując, w jaki sposób człowiek najczęściej je pogłębia oraz jak może sobie z nim radzić. Grupa postaci ma do przejścia trudną emocjonalnie drogę, ale każda z nich próbuje uczyć się na błędach i stopniowo się rozwija. Początkowo na pierwszym planie twórcy stawiają proces radzenia sobie ze stratą i potrzebę bliskości, ale dalej wzbogacają fabułę o kolejne bolączki. Obłędny występ Harrisona Forda.

Silos

Klaustrofobiczny thriller science fiction o postapokaliptycznej społeczności żyjącej w podziemnym schronie, gdzie każdy aspekt życia musi być podporządkowany rygorystycznym zasadom. Serial powoli odsłania kolejne warstwy tajemnicy, budując napięcie wokół pytania: co kryje się na zewnątrz? I co tak naprawdę wydarzyło się w przeszłości?

Palmer

Rola życia Justina Timberlake'a. Kameralny dramat o byłym więźniu, który po powrocie do rodzinnego miasteczka nawiązuje nieoczywistą więź z odrzuconym przez otoczenie chłopcem. Największą siłą obrazu jest fakt, że unika taniego sentymentalizmu, skupiając się na wiarygodnej dynamice między postaciami i powolnym procesie odbudowy zaufania. Poza tym subtelnie i umiejętnie eksploruje temat akceptacji i redefinicji męskości.

Czas krwawego księżyca

Potężne kino od Martina Scorsesego. Monumentalna, duszna opowieść o zbrodni i bezbrzeżnej chciwości wpisanych w fundamenty amerykańskiej historii. Obraz rekonstruuje proces kreowania systemowej przemocy względem rdzennych mieszkańców, bazując na prawdziwej, przerażającej historii.

Czarny ptak

Mroczny, oparty na faktach thriller o skazańcu, który dostaje szansę na wolność pod warunkiem wydobycia zeznań od człowieka podejrzanego o seryjne morderstwa. Serial opiera gęściutkie napięcie na psychologicznej grze między dwoma mężczyznami - piękny aktorski pojedynek Paula Waltera Hausera i Tarona Edgertona.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Michał Jarecki 20.04.2026 14:23

