Wdowia zatoka dobiegła końca. Czy będzie 2. sezon hitu Apple TV?

Przez cały czas swojego trwania "Wdowia zatoka" zbierała tak entuzjastyczne opinie, że musiały one wzbudzać podejrzliwość. Wydawać się mogły mocno przesadzone. A jednak nie. Nie bez powodu serial jeszcze przed swoją premierą mógł pochwalić się 100 proc. pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes (obecnie ma 97 proc.). W ślad za krytykami poszli widzowie, którzy też się produkcją zachwycili.



W sieci szybko zaroiło się od opinii, że "Wdowia zatoka" to najlepszy obecnie serial w streamingu. Dzisiaj, 17 czerwca, na Apple TV zadebiutował ostatni odcinek produkcji, który tylko utwierdził widzów w tej opinii. W mediach społecznościowych piszą, że lepszego finału w 2026 roku nie było. I raczej nie będzie. Ten horror komediowy okazuje się bowiem wyśmienity od początku do samego końca.

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Wdowia zatoka - czy będzie 2. sezon hitu Apple TV?

Ale wiadomo jak to jest. Opinie sobie, a oglądalność sobie. Nie wszystko, co dobre cieszy się adekwatną popularnością. Na szczęście w tym wypadku jest inaczej. "Wdowia zatoka" stała się hitem Apple TV. Od swojego początku cieszyła się taką popularnością, że platforma nie zwlekała. Jeszcze przed finałem ogłosiła dobrą nowinę na temat dalszych losów tego wyjątkowego serialu.

Od chwili, gdy widzowie po raz pierwszy zawitali do "Wdowiej zatoki", dają się wciągać każdej upiornej zagadce, niespodziewanemu żartowi i przeklętemu sekretowi, jakie dla nich przygotowali Katie, Hiro, Matthew i cała ekipa. Serial stał się jednym z tych tytułów, o których mówią wszyscy i bardzo nas cieszy, że widzowie wciąż tak chętnie go oglądają. Nie możemy doczekać się powrotu z kolejnym sezonem - mówi w informacji prasowej Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV.

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Dobrze rozumiecie powyższą wypowiedź szefa działu programowego Apple TV. Po finale pierwszej odsłony "Wdowia zatoka" się nie kończy. Dostaniemy 2. sezon hitowego serialu. I bardzo dobrze. W końcu twórcy pozostawili nas w zawieszeniu. W ostatnim odcinku zaserwowali taki twist, że teraz wszyscy zastanawiają się, co będzie dalej. Dowiemy się tego w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy nowe odcinki "Wdowiej zatoki" pojawią się na Apple TV. Przyjdzie nam pewnie trochę na nie zaczekać. Oby jednak nie za długo.

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Więcej o "Wdowiej zatoce" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.