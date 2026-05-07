Widzowie już okrzyknęli nowy serial arcydziełem. Zmiótł streamingową konkurencję
Nowy serial ledwo zadebiutował, a już pozamiatał. Wczoraj na Apple TV pojawił się dopiero trzeci odcinek "Wdowiej Zatoki" ("Widow's Bay"), po którym widzowie zdążyli okrzyknąć produkcję arcydziełem. Nie mówią co prawda tego wprost, ale wystawiają komedii grozy najwyższe możliwe noty. Podobnie jak przed nimi zrobili to krytycy.
"Wdowia Zatoka" to naprawdę serial wyjątkowy. Zabiera nas na wyspę w Nowej Anglii, gdzie mieszkańcy drżą ze strachu przed legendami. Jedynie burmistrz wykazuje zdrowy rozsądek upierając się, że nie ma się czego bać. Zamierza ściągnąć do miejscowości turystów. I akurat kiedy tylko mu się to udaje, upiory, duchy i demony dają dobitnie znać o swoim istnieniu.
Jeszcze w czasie swojej dwuodcinkowej premiery, 29 kwietnia na Apple TV, zaraz po zejściu embargo, "Wdowia Zatoka" cieszyła się 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Teraz wynik ten spadł do 96 proc. Wciąż bardzo wysoko. I - co nawet ważniejsze - pozytywne opinie nie sprowadzają się do "nawet niezły", tylko jest naprawdę dobry, wręcz wybitny. Potwierdzają to zresztą sami użytkownicy platformy.
Wdowia Zatoka - opinie o serialu Apple TV
W minioną środę na Apple TV zadebiutował trzeci odcinek "Wdowiej Zatoki". Po nim fani nie mają już wątpliwości, że jest to wyjątkowy serial. Według licznych wpisów w mediach społecznościowych to wręcz najlepsza najlepsza trwająca obecnie produkcja. Ba! Są tacy widzowie, którzy wystawiają jej najwyższe noty, jakby była arcydziełem.
Wyszły dopiero trzy odcinki "Wdowiej Zatoki" i już widzę, że to najlepszy serial jaki oglądałem w tym roku
Dzisiaj na Apple TV wyszedł trzeci odcinek "Wdowiej Zatoki". Jak na razie to najlepszy trwający obecnie serial
Zaczęliśmy oglądać "Wdowią Zatokę" i cholernie nam się podoba. 5/5 gwiazdek
- czytamy na X (dawny Twitter).
Warto zauważyć, że "Wdowia Zatoka" dopiero się rozkręca. Łącznie składa się bowiem aż z 10 odcinków, więc jeszcze siedem z nich przed użytkownikami Apple TV. Jeśli utrzyma dotychczasowy poziom może być wydarzeniem sezonu.
