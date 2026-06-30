Zdjęcia do Wednesday wstrzymane. Co z premierą nowych odcinków?

Niedługo po swojej premierze "Wednesday" wskoczyła na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów. Streamingowy gigant nie miał wyjścia. Musiał swój hit kontynuować. Dlatego w zeszłym roku dostaliśmy 2. sezon spin-offu "Rodziny Addamsów". Niedawno, bo w lutym rozpoczęły się zdjęcia do jego kolejnej odsłony. Teraz trzeba było produkcję przerwać.



Zdjęcia do 3. sezonu "Wednesday" trwały przede wszystkim w Irlandii, aczkolwiek część z nich ma mieć miejsce również w Paryżu. Na razie jednak ekipa zmaga się z nie lada problemem. Chodzi o to, że wcielająca się w kluczową rolę aktorka doznała na planie kontuzji.

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Wednesday - zdjęcia do 3. sezonu hitu Netfliksa wstrzymane

3. sezon "Wednesday" ma kontynuować wątki rozpoczęte w szokującym finale 2. odsłony. Jednakże na fanów hitu Netfliksa czeka parę niespodzianek. Do obsady dołączyła Eva Green, która wciela się w nową bohaterkę - ciotkę głównej bohaterki Ofelię Frump. I to właśnie siostra Morticii Addams ma być jednym z istotniejszych motorów napędowych narracji nadchodzących odcinków. Tylko w wyniku wypadku na planie aktorka uznała urazu nogi.

Jak podaje The Sun, w wyniku kontuzji Evy Green trwające w Dublinie zdjęcia zostały wstrzymane. Aktorkę odesłano do szpitala, gdzie aktorka dochodzi do siebie. Tymczasem ekipa w ciągu kilkudniowej przerwy przeorganizowała harmonogram zdjęć, aby dostosować go do nieobecności gwiazdy, gdy ta będzie dochodzić do siebie.

Na ten moment Netflix nie ogłosił żadnych zmian w sprawie premiery nowych odcinków "Wednesday". Zgodnie z podanymi dotychczas informacjami 3. sezon hitu platformy ma się pojawić w drugiej połowie przyszłego roku. Kiedy dokładnie? Tego jeszcze nie wiadomo. Tak samo zresztą jak strategii jego emisji. 1. odsłona produkcji pojawiła się na platformie w całości, podczas gdy 2. zadebiutowała w dwóch częściach. A jak będzie tym razem, dopiero się okaże.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.