REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale /
  3. VOD
  4. Netflix

Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?

Choć 2. sezon „Wednesday” ogląda się niemal o połowę słabiej niż poprzednia odsłona, Netflix wciąż może mówić o sukcesie. Nic dziwnego, że decydenci postanowili rozszerzać serialowe uniwersum. Zgadza się: produkcja Tima Burtona doczeka się spin-offa.

Michał Jarecki
wednesday serial spin off netflix
REKLAMA

Po odtrąbieniu sukcesu 2. sezonu „Wednesday”, aktor Fred Armisen potwierdził, że spin-off skupiony na jego postaci - mowa, rzecz jasna, o ekscentrycznym (pisząc eufemistycznie) wujku Festerze - naprawdę powstanie. Projekt został po raz pierwszy zapowiedziany blisko dwa lata temu, jednak od tego czasu temat zniknął z radarów, a fani zastanawiali się, czy w ogóle jest aktualny. Okazuje się jednak, że jak najbardziej - a prace nad nim trwają. 

REKLAMA

Wednesday jednak doczeka się spin-offa

Tak, pracujemy nad tym. To fantastyczne. To coś niesamowitego...

- powiedział Armisen w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Produkcja jest rozwijana wespół z MGM Television. Przypomnę, że aktor wystąpił w obu sezonach „Wednesday” jako brat ojca tytułowej bohaterki, Gomeza Addama (w tej roli Luiz Guzman). Postać obdarzona jest mocą generowania elektryczności.

Piętnastokrotnie nominowany do nagrody Emmy aktor (imponujące!) przyznał wcześniej w rozmowie z „Deadline”, że nie czuje „żadnej presji”, by dostarczać coraz to nowych komediowych gagów światu, który coraz chętniej skłania się ku horrorowi. Niestety, odmówił zdradzenia jakichkolwiek szczegółów dotyczących swojego spin-offu. 

To niesamowita frajda. Wszystko dzieje się w bardzo naturalny sposób. I to jest właściwie wszystko, co mogę powiedzieć na temat tego projektu. Uwielbiam wcielać się w tę postać, która istnieje już od tak dawna. To właśnie daje największą radość.

W nowy serial i tym razem będzie zaangażowany Tim Burton - jego rola ograniczy się jednak najpewniej do producenckiego stołka, zaś za reżyserię odpowie kto inny. Tytuł jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie produkcji, wobec czego na kolejne, dokładniejsze informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

1. odsłona „Wednesday” pozostaje najczęściej oglądanym serialem anglojęzycznym Netfliksa - pokonując w tej kategorii „Dojrzewanie” (miejsce 2.) oraz ostatni sezon „Stranger Things (3. pozycja na podium). 

Czytaj więcej:

REKLAMA

REKLAMA
Michał Jarecki
11.09.2025 09:17
Tagi: Seriale NetflixWednesday
Najnowsze
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Netflix: cena w 2025 roku. Ile kosztuje subskrypcja?
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA