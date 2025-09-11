Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?

Ładowanie...

Po odtrąbieniu sukcesu 2. sezonu „Wednesday”, aktor Fred Armisen potwierdził, że spin-off skupiony na jego postaci - mowa, rzecz jasna, o ekscentrycznym (pisząc eufemistycznie) wujku Festerze - naprawdę powstanie. Projekt został po raz pierwszy zapowiedziany blisko dwa lata temu, jednak od tego czasu temat zniknął z radarów, a fani zastanawiali się, czy w ogóle jest aktualny. Okazuje się jednak, że jak najbardziej - a prace nad nim trwają.

Wednesday jednak doczeka się spin-offa

Tak, pracujemy nad tym. To fantastyczne. To coś niesamowitego...



- powiedział Armisen w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Produkcja jest rozwijana wespół z MGM Television. Przypomnę, że aktor wystąpił w obu sezonach „Wednesday” jako brat ojca tytułowej bohaterki, Gomeza Addama (w tej roli Luiz Guzman). Postać obdarzona jest mocą generowania elektryczności.



Piętnastokrotnie nominowany do nagrody Emmy aktor (imponujące!) przyznał wcześniej w rozmowie z „Deadline”, że nie czuje „żadnej presji”, by dostarczać coraz to nowych komediowych gagów światu, który coraz chętniej skłania się ku horrorowi. Niestety, odmówił zdradzenia jakichkolwiek szczegółów dotyczących swojego spin-offu.

To niesamowita frajda. Wszystko dzieje się w bardzo naturalny sposób. I to jest właściwie wszystko, co mogę powiedzieć na temat tego projektu. Uwielbiam wcielać się w tę postać, która istnieje już od tak dawna. To właśnie daje największą radość.

W nowy serial i tym razem będzie zaangażowany Tim Burton - jego rola ograniczy się jednak najpewniej do producenckiego stołka, zaś za reżyserię odpowie kto inny. Tytuł jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie produkcji, wobec czego na kolejne, dokładniejsze informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać.

1. odsłona „Wednesday” pozostaje najczęściej oglądanym serialem anglojęzycznym Netfliksa - pokonując w tej kategorii „Dojrzewanie” (miejsce 2.) oraz ostatni sezon „Stranger Things (3. pozycja na podium).

Michał Jarecki 11.09.2025 09:17

