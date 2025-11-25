Eva Green dołącza do obsady Wednesday. Zagra kluczową postać

Ładowanie...

Ostatni sezon „Wednesday” przedstawił siostrę Morticii Addams. Teraz dowiadujemy się, że tą enigmatyczną na razie postać sportretuje Eva Green. Aktorka dołączyła do stałej obsady, co oznacza mniej więcej tyle, że jej rola będzie ważna dla nadchodzącej serii.

Eva Green jako Ofelia w nadchodzącym sezonie Wednesday

3. sezon „Wednesday” został zapowiedziany bardzo szybko. Nie mogło być inaczej, skoro produkcja z Jenną Ortegą jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na platformie. Z każdą kolejną serią jasne jest, że tytułowa bohaterka, choć kluczowa dla fabuły, jest tylko punktem wyjścia do poznania całej rodziny Addamsów.



Serwis Deadline podał, że w Ofelię wcieli się Eva Green. 45-letnia aktorka znana jest z ról między innymi w „Osobliwym domu Pani Peregrine”, „Królestwie niebieskim”, „Marzycielach” czy w „300: Początek imperium”.

Eva Green na planie "Trzech Muszkieterów"

W ostatnich minutach 2. sezonu dowiadujemy się, iż buntownicza siostra Morticii tak naprawdę żyje i nawet przez krótką chwilę możemy jej plecy oraz to, że wygląda na uwięzioną - najpewniej przez matkę. Kobieta wykorzystała swe parapsychiczne zdolności, w ogóle nie oszczędzając swojego ciała i prawdopodobnie właśnie przez to wylądowała w szpitalu psychiatrycznym Willow Hill. W kolejnej serii Ofelia może być kluczem do zrozumienia zdolności przez tytułową bohaterkę.

Kiedy 3. sezon Wednesday?

To na razie nie jest pewna informacja, ale plotki głoszą, że zdjęcia mają rozpoczynać się właśnie teraz, w listopadzie 2025 roku. Jeśli to prawda, to przy dobrych wiatrach, najnowszą serię będziemy mogli oglądać w 2. połowie 2027.

Konrad Chwast 25.11.2025 19:20

