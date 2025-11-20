REKLAMA
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy

Twórcy "Wednesday" nie próżnują i przygotowują kolejną mroczną produkcję fantasy dla Netfliksa. Tym razem będzie to adaptacja bestsellerowych komiksów.

Niedługo przed premierą 2. sezonu "Wednesday" Al Gough i Miles Millar, twórcy serialu, potwierdzili, że najchętniej oglądana produkcja odcinkowa Netfliksa w historii zostanie przedłużona na 3. sezon. Zdjęcia do najnowszej odsłony mają rozpocząć się w przyszłym roku, a premiera zaplanowana jest na 2027 r. Gough i Millar mają jednak pracować nie tylko nad najnowszymi odcinkami spin-offu "Rodziny Addamsów" - równolegle będą zajmować się również zupełnie nową produkcją z gatunku horror-fantasy.

Powstanie nowy serial od twórców Wednesday. Będzie adaptacją bestsellerowego komiksu

Najnowsza produkcja będzie adaptacją komiksów w serii "Grim". Ich fabuła skupia się na Żniwiarce Jessice Harrow, która nie wie nic na temat swojej przeszłości. Zadaniem bohaterki jest odkrycie tajemnicy swojej egzystencji, odzyskanie równowagi między światem żywych a umarłych, jak również stawienie czoła potężnym starożytnym siłom, które mogą zagrozić istnieniu ludzkości. Całość osadzona jest w mrocznych realiach fantasy i zawiera motywy mitologiczne.

Komiksy zadebiutowały w 2022 r. i od tego czasu zyskały uznanie krytyków i miano bestsellerów wydawnictwa Boom! Studios. Ich adaptacja dla Netfliksa będzie najprawdopodobniej projektem animowanym z elementami horroru i fantasy. Nie będzie to jednak pierwszy serial na podstawie ilustrowanej opowieści od Boom! Studios - na początku tego roku w Prime Video pojawił się serial "Motyl" z Danielem Dae Kimem w roli głównej, który powstał na motywach komiksu wspomnianego wydawnictwa.

Tymczasem wciąż pozostaje pytanie, co z innym spin-offem, tym razem "Wednesday". Twórcy serialu wspominali, że trwają prace nad produkcją z uniwersum Rodziny Addams, a jej głównym bohaterem będzie Wujek Fester. Projekt jest co prawda w fazie rozwoju, jednak Gough i Millar i podkreślali, że nie jest on obecnie priorytetem.

Serial "Wednesday" skupia się na losach tytułowej Wednesday Addams. Nastolatka zostaje wyrzucona ze szkoły i trafia do Akademii Nevermore - prywatnej placówki dla uczniów o zdolnościach paranormalnych. Główna bohaterka stopniowo odkrywa jej mroczne tajemnice i poznaje historię swoich rodziców - Gomeza i Morticii Addams. Spin-off "Rodziny Addamsów" jest obecnie najpopularniejszą produkcją w historii Netfliksa - od momentu premiery zdobył 252,1 mln wyświetleń i był oglądany przez ponad 1,7 mld godzin.

