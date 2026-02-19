Wednesday wchodzi na plan. Pierwsze wieści o 3. sezonie

Ładowanie...

Po finale 2. sezonu było już wiadomo, że "Wednesday" nie opuści nas tak szybko, a Alfred Gough i Miles Millar, showrunnerzy i producenci wykonawczy serialu, szykują dla widzów kolejne odcinki uwielbianej produkcji. W lipcu minionego roku Netflix już natomiast oficjalnie ogłosił, że tytuł wróci z 3. sezonem. Teraz pojawiły się już pierwsze informacje na temat tego, na jakim etapie jest produkcja.

REKLAMA

Wednesday, 3. sezon - kiedy premiera?

Produkcja 3. sezonu "Wednesday" ma ruszyć w Irlandii w tym miesiącu - podaje serwis What's on Netflix. Wcześniej pojawiła się informacja, że ekipa wejdzie na plan jeszcze jesienią 2025 roku, jednak najwyraźniej pojawiło się opóźnienie. Według doniesień zdjęcia mają zakończyć się albo pod koniec maja, albo w listopadzie 2026 roku.

W związku z tym, że nowa odsłona jest na bardzo wczesnym etapie produkcji, można spekulować, że premiera nastąpi dopiero w 2027 roku (pisaliśmy o tym niedługo po finale 2. sezonu serialu). Netflix podobno rozważa lato, a konkretnie - czerwiec. Na ten moment nic nie jest jeszcze pewne.

Jedno jest pewne - na ten spin-off rodziny Addamsów warto czekać, biorąc pod uwagę zapowiedzi twórców:

Nasz cel dla 3. sezonu jest taki sam, jak dla każdego innego: uczynić go najlepszym sezonem "Wednesday", jaki tylko możemy. Chcemy nadal zgłębiać nasze postacie, jednocześnie rozwijając świat Nevermore i Wednesday - powiedział Gough.

W 3. sezonie można spodziewać się większej ilości mrocznych wątków związanych z Enid i jej drugim obliczem oraz z samą Wednesday i wujkiem Festerem. Szyki będzie krzyżować również ciotka Ofelia (w tej roli Eva Green), która predysponuje do roli potężnego wroga. Gough podkreślił, że w 3. sezonie tej bohaterki będzie dużo więcej:

Ofelia, którą poznajemy pod koniec 8. odcinka, z pewnością odegra większą rolę w 3. sezonie. Zważywszy na wszystko, co dotyczy rodziny Addamsów, tajemnice zawsze kryją się w jej wnętrzu. To właśnie ten przebłysk Ofelii poprowadzi nas do kolejnego sezonu i potencjalnie najciemniejszego rozdziału w historii rodziny Addamsów.

W obsadzie 3. sezonu "Wednesday" znaleźli się:

Jenna Ortega - Wednesday Addams

Emma Myers - Enid Sinclair

Hunter Doohan - Tyler Galpin

Joy Sunday - Bianca Barclay

Moosa Mostafa - Eugene Ottinger

Georgie Farmer - Ajax Petropolus

Izaak Ordonez - Pugsley Addams

Billie Piper - Isadora Capri

Luyanda Unati Lewis-Nyawo - Ritchie Santiago

Victor Dorobantu - Rączka

Evie Templeton - Agnes DeMille

Luis Guzman - Gomez Addams

Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams

Joanna Lumley - Babcia Hester Frump

Fred Armisen - wujek Fester

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 19.02.2026 16:15

Ładowanie...