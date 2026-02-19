Wednesday wchodzi na plan. Pierwsze wieści o 3. sezonie
"Wednesday" bardzo powoli wraca na Netfliksa. Pojawiły się już pierwsze informacje na temat jednej z najpopularniejszych produkcji streamingowego giganta, łącznie z przewidywaną datą premiery. Kiedy 3. sezon zadebiutuje na platformie?
Po finale 2. sezonu było już wiadomo, że "Wednesday" nie opuści nas tak szybko, a Alfred Gough i Miles Millar, showrunnerzy i producenci wykonawczy serialu, szykują dla widzów kolejne odcinki uwielbianej produkcji. W lipcu minionego roku Netflix już natomiast oficjalnie ogłosił, że tytuł wróci z 3. sezonem. Teraz pojawiły się już pierwsze informacje na temat tego, na jakim etapie jest produkcja.
Wednesday, 3. sezon - kiedy premiera?
Produkcja 3. sezonu "Wednesday" ma ruszyć w Irlandii w tym miesiącu - podaje serwis What's on Netflix. Wcześniej pojawiła się informacja, że ekipa wejdzie na plan jeszcze jesienią 2025 roku, jednak najwyraźniej pojawiło się opóźnienie. Według doniesień zdjęcia mają zakończyć się albo pod koniec maja, albo w listopadzie 2026 roku.
W związku z tym, że nowa odsłona jest na bardzo wczesnym etapie produkcji, można spekulować, że premiera nastąpi dopiero w 2027 roku (pisaliśmy o tym niedługo po finale 2. sezonu serialu). Netflix podobno rozważa lato, a konkretnie - czerwiec. Na ten moment nic nie jest jeszcze pewne.
Jedno jest pewne - na ten spin-off rodziny Addamsów warto czekać, biorąc pod uwagę zapowiedzi twórców:
Nasz cel dla 3. sezonu jest taki sam, jak dla każdego innego: uczynić go najlepszym sezonem "Wednesday", jaki tylko możemy. Chcemy nadal zgłębiać nasze postacie, jednocześnie rozwijając świat Nevermore i Wednesday
- powiedział Gough.
W 3. sezonie można spodziewać się większej ilości mrocznych wątków związanych z Enid i jej drugim obliczem oraz z samą Wednesday i wujkiem Festerem. Szyki będzie krzyżować również ciotka Ofelia (w tej roli Eva Green), która predysponuje do roli potężnego wroga. Gough podkreślił, że w 3. sezonie tej bohaterki będzie dużo więcej:
Ofelia, którą poznajemy pod koniec 8. odcinka, z pewnością odegra większą rolę w 3. sezonie. Zważywszy na wszystko, co dotyczy rodziny Addamsów, tajemnice zawsze kryją się w jej wnętrzu. To właśnie ten przebłysk Ofelii poprowadzi nas do kolejnego sezonu i potencjalnie najciemniejszego rozdziału w historii rodziny Addamsów.
W obsadzie 3. sezonu "Wednesday" znaleźli się:
- Jenna Ortega - Wednesday Addams
- Emma Myers - Enid Sinclair
- Hunter Doohan - Tyler Galpin
- Joy Sunday - Bianca Barclay
- Moosa Mostafa - Eugene Ottinger
- Georgie Farmer - Ajax Petropolus
- Izaak Ordonez - Pugsley Addams
- Billie Piper - Isadora Capri
- Luyanda Unati Lewis-Nyawo - Ritchie Santiago
- Victor Dorobantu - Rączka
- Evie Templeton - Agnes DeMille
- Luis Guzman - Gomez Addams
- Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams
- Joanna Lumley - Babcia Hester Frump
- Fred Armisen - wujek Fester
