REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wednesday wchodzi na plan. Pierwsze wieści o 3. sezonie

"Wednesday" bardzo powoli wraca na Netfliksa. Pojawiły się już pierwsze informacje na temat jednej z najpopularniejszych produkcji streamingowego giganta, łącznie z przewidywaną datą premiery. Kiedy 3. sezon zadebiutuje na platformie?

Anna Bortniak
wednesday 3 sezon pierwsze wiesci kiedy premiera serial netflix
REKLAMA

Po finale 2. sezonu było już wiadomo, że "Wednesday" nie opuści nas tak szybko, a Alfred Gough i Miles Millar, showrunnerzy i producenci wykonawczy serialu, szykują dla widzów kolejne odcinki uwielbianej produkcji. W lipcu minionego roku Netflix już natomiast oficjalnie ogłosił, że tytuł wróci z 3. sezonem. Teraz pojawiły się już pierwsze informacje na temat tego, na jakim etapie jest produkcja.

REKLAMA

Wednesday, 3. sezon - kiedy premiera?

Produkcja 3. sezonu "Wednesday" ma ruszyć w Irlandii w tym miesiącu - podaje serwis What's on Netflix. Wcześniej pojawiła się informacja, że ekipa wejdzie na plan jeszcze jesienią 2025 roku, jednak najwyraźniej pojawiło się opóźnienie. Według doniesień zdjęcia mają zakończyć się albo pod koniec maja, albo w listopadzie 2026 roku.

W związku z tym, że nowa odsłona jest na bardzo wczesnym etapie produkcji, można spekulować, że premiera nastąpi dopiero w 2027 roku (pisaliśmy o tym niedługo po finale 2. sezonu serialu). Netflix podobno rozważa lato, a konkretnie - czerwiec. Na ten moment nic nie jest jeszcze pewne.

Jedno jest pewne - na ten spin-off rodziny Addamsów warto czekać, biorąc pod uwagę zapowiedzi twórców:

Nasz cel dla 3. sezonu jest taki sam, jak dla każdego innego: uczynić go najlepszym sezonem "Wednesday", jaki tylko możemy. Chcemy nadal zgłębiać nasze postacie, jednocześnie rozwijając świat Nevermore i Wednesday

- powiedział Gough.

W 3. sezonie można spodziewać się większej ilości mrocznych wątków związanych z Enid i jej drugim obliczem oraz z samą Wednesday i wujkiem Festerem. Szyki będzie krzyżować również ciotka Ofelia (w tej roli Eva Green), która predysponuje do roli potężnego wroga. Gough podkreślił, że w 3. sezonie tej bohaterki będzie dużo więcej:

Ofelia, którą poznajemy pod koniec 8. odcinka, z pewnością odegra większą rolę w 3. sezonie. Zważywszy na wszystko, co dotyczy rodziny Addamsów, tajemnice zawsze kryją się w jej wnętrzu. To właśnie ten przebłysk Ofelii poprowadzi nas do kolejnego sezonu i potencjalnie najciemniejszego rozdziału w historii rodziny Addamsów.

W obsadzie 3. sezonu "Wednesday" znaleźli się:

  • Jenna Ortega - Wednesday Addams
  • Emma Myers - Enid Sinclair
  • Hunter Doohan - Tyler Galpin
  • Joy Sunday - Bianca Barclay
  • Moosa Mostafa - Eugene Ottinger
  • Georgie Farmer - Ajax Petropolus
  • Izaak Ordonez - Pugsley Addams
  • Billie Piper - Isadora Capri
  • Luyanda Unati Lewis-Nyawo - Ritchie Santiago
  • Victor Dorobantu - Rączka
  • Evie Templeton - Agnes DeMille
  • Luis Guzman - Gomez Addams
  • Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams
  • Joanna Lumley - Babcia Hester Frump
  • Fred Armisen - wujek Fester
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
19.02.2026 16:15
Tagi: Seriale NetflixWednesday
Najnowsze
14:27
Nowy dreszczowiec Netfliksa zapiera dech. Widzowie nie wierzą w ten finał
Aktualizacja: 2026-02-19T14:27:25+01:00
13:43
Krzyk 7– powrót, który staje się osobisty
Aktualizacja: 2026-02-19T13:43:06+01:00
12:41
Czy Ołowiane dzieci obrażają Ślązaków? Rwałem włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-02-19T12:41:48+01:00
11:23
Ród Smoka wraca. Kiedy premiera 3. sezonu? Już niedługo
Aktualizacja: 2026-02-19T11:23:07+01:00
11:02
Disney zablokował powrót Kylo Rena. Twórcy filmu się wściekli
Aktualizacja: 2026-02-19T11:02:47+01:00
10:05
Powstaje prequel Gry o Tron. Nawet George R.R. Martin jest zaskoczony
Aktualizacja: 2026-02-19T10:05:13+01:00
8:52
Bad Bunny zagra w filmie. Główna rola i mega mocna ekipa
Aktualizacja: 2026-02-19T08:52:37+01:00
19:01
Dla nowego dreszczowca Prime Video zarwałem nockę. I teraz chodzę niewyspany
Aktualizacja: 2026-02-18T19:01:00+01:00
17:16
Netflix dodał mocarny horror sci-fi. A subskrybenci się na niego rzucili
Aktualizacja: 2026-02-18T17:16:05+01:00
16:12
Użytkownicy Netfliksa z całego świata doceniają polski serial. Wielki hit
Aktualizacja: 2026-02-18T16:12:00+01:00
14:59
Piep*zyć Mickiewicza 3 to wielkie rozczarowanie. Nadzieja we mnie umarła
Aktualizacja: 2026-02-18T14:59:00+01:00
12:28
To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby
Aktualizacja: 2026-02-18T12:28:11+01:00
10:48
Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2026-02-18T10:48:02+01:00
10:28
Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-18T10:28:14+01:00
10:11
Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:12+01:00
8:58
Prequel Stranger Things narobi kłopotów. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-18T08:58:36+01:00
19:40
Kryminał Netfliksa już wcześniej był bardzo brutalny. Teraz jest za ostry
Aktualizacja: 2026-02-17T19:40:00+01:00
18:39
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają
Aktualizacja: 2026-02-17T18:39:21+01:00
17:33
Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-02-17T17:33:00+01:00
15:49
Żulczyk broni Taco Hemingwaya: "Czegoś tu nie łapię"
Aktualizacja: 2026-02-17T15:49:17+01:00
14:57
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-17T14:57:38+01:00
14:23
Wnuk bohaterki Ołowianych dzieci krytykuje serial. Staje w obronie babci
Aktualizacja: 2026-02-17T14:23:15+01:00
13:24
Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Aktualizacja: 2026-02-17T13:24:21+01:00
12:55
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie
Aktualizacja: 2026-02-17T12:55:44+01:00
11:49
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-17T11:49:39+01:00
10:28
Zamachowski kradnie drugi plan w Ołowianych dzieciach. Najlepsza rola od dawna
Aktualizacja: 2026-02-17T10:28:39+01:00
9:22
Nowy Spider-Man będzie zupełnie inny. Więcej przeciwników, Pajączek wytrzyma
Aktualizacja: 2026-02-17T09:22:39+01:00
9:05
Kultowy horror Stephena Kinga leci na Prime Video. Autor to mistrz serialowej grozy
Aktualizacja: 2026-02-17T09:05:31+01:00
19:49
Robert Duvall nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat
Aktualizacja: 2026-02-16T19:49:09+01:00
19:03
Okłamali was. Crime 101 nie jest drugą Gorączką
Aktualizacja: 2026-02-16T19:03:19+01:00
18:59
Kultowa seria horrorów opanowała HBO Max. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-02-16T18:59:18+01:00
18:40
Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka
Aktualizacja: 2026-02-16T18:40:58+01:00
17:22
Gwiazdor Stranger Things zbeształ teorię fanów. "Już nas nie potrzebujecie"
Aktualizacja: 2026-02-16T17:22:03+01:00
16:04
7 błędów Ołowianych dzieci. Autorka książki je wypunktowała
Aktualizacja: 2026-02-16T16:04:00+01:00
15:01
Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?
Aktualizacja: 2026-02-16T15:01:10+01:00
14:21
Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie
Aktualizacja: 2026-02-16T14:21:30+01:00
13:10
Doda jak Taylor Swift. Ceny biletów na jej koncert to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-16T13:10:35+01:00
13:07
Technologia w podpasce - nie wierzysz? Zobacz, jak Procter & Gamble zmienia reguły gry w codziennej higienie
Aktualizacja: 2026-02-16T13:07:00+01:00
12:43
Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu
Aktualizacja: 2026-02-16T12:43:36+01:00
11:24
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-16T11:24:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA