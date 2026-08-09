Nie dostaniemy 5. sezonu Wiedźmina w tym roku. Co się stało?

Serwis What’s on Netflix potwierdził, że premiera 5. i zarazem finałowego sezonu „Wiedźmina” została opóźniona. To niemałe zaskoczenie, bowiem przez cały czas zakładano, że nowy sezon trafi do Netfliksa jesienią 2026 r. - w końcu dokładnie rok wcześniej zadebiutowała tam czwarta odsłona. Co więcej, zdjęcia do finałowych odcinków zakończyły się we wrześniu 2025 r., co oznaczałoby cały rok przeznaczony na postprodukcję. Czas zdecydowanie wystarczający.

Wiedźmin: 5. sezon opóźniony. Kiedy premiera?

Media nie kryją dziwienia tym nietypowym obrotem spraw - nie wiadomo, co jest powodem opóźnienia. Być może potrzeba więcej czasu na dopracowanie efektów specjalnych, a być może kalendarz premier Netfliksa jest już tak wypełniony, że któryś z tytułów musi zostać przesunięty na późniejszy termin.



Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu, w styczniu, oficjalny plan zakładał premierę w 2026 r. - potwierdzała to sama showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich. Oznacza to, że plany zmieniły się całkiem niedawno.



W każdym razie teraz pozostaje nam poczekać, aż Netflix ogłosi konkretną datę premiery w 2027 roku. Być może będzie to sam jego początek?

Fabuła ostatnich epizodów ma prowadzić do ostatecznego zamknięcia sagi. Oficjalny opis serwisu mówi, że „nadszedł czas końca”, a na Kontynencie zbierają się siły mające własne plany wobec Ciri. Geralt i Yennefer będą próbowali ją odnaleźć i ponownie zjednoczyć swoją rodzinę, ale na ich drodze staną przeciwnicy i przeszkody, z jakimi jeszcze się nie mierzyli. Twórczyni Lauren Schmidt Hissrich określa sezony 4. i 5. jako dwuczęściową historię prowadzącą do ponownego połączenia tej trójki. Zakończenie będzie czerpało z dwóch ostatnich książek wiedźmińskiego cyklu Andrzeja Sapkowskiego - „Wieży Jaskółki” i „Pani Jeziora”.



Tymczasem już za kilka tygodni CD Projekt Red ma ujawnić zupełnie nowe informacje na temat dodatku do „Wiedźmina 3” zatytułowanego „Pieśni przeszłości”, który również ma ukazać się w 2027 r.

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