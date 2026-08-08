Netflix podzielił Sto lat samotności. Kiedy kolejne odcinki? Finał

Premierowy sezon serialu „Sto lat samotności” trafi na Netfliksa już 2 lata temu i trudno chyba znaleźć drugi tak osobliwy serial. Z jednej strony to dość wierne oddanie ducha książki. Zmiany są istotne, ale nie aż tak, aby wypaczać przekaz i nastrój powieści Gabriela Garcíi Márqueza. Puryści zwracający uwagę na problemy z tą adaptacją są w mniejszości. Można więc uznać, że jest to produkcja udana.

Netflix kazał nam czekać bardzo długo na nowy sezon i wydaje się, że przez to serial przeszedł w zasadzie bez echa. Dlatego też w tym tekście chciałbym zwrócić uwagę, że fani, którzy obejrzeli już dotychczasowe odcinki będą musieli zaczekać jeszcze chwilę.



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Sto lat samotności – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu?

Od czasu do czasu Netflix decyduje się podzielić swoje seriale na 2 części. Tak też jest w tym przypadku. „Sto lat samotności” doczekało się 2. sezonu. W sumie liczy on( dokładnie tak jak pierwszy) 8 odcinków.



Serwis jednak nie udostępnił wszystkich od razu. Na start dostaliśmy 7 epizodów. Ten ostatni, finałowy trafi do serwisu dopiero pod koniec miesiąca, czyli 26 sierpnia 2026 roku.



Jaki jest powód takiej decyzji? Netflix co prawda nie odszedł od swojego zwyczaju udostępniania całych sezonów seriali, ale od czasu do czasu dzieli swoje sezony, aby dłużej utrzymać zainteresowanie danym tytułem. Chodzi o to, aby jak najdłużej zatrzymać was przy subskrypcji.

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