Najlepsze fantasy ostatnich lat podbija HBO Max. Miażdży użytkowników
Genialny film fantasy sprzed paru lat wpadł niedawno na HBO Max. Użytkownicy się w nim zakochali, dzięki czemu teraz trudno o popularniejszą produkcję na platformie. "Wiking" pozamiatał.
"Wiking" to oczywiście nie jest nowy film. Zadebiutował jeszcze w 2022 roku, już wtedy wzbudzając ogromne emocje. Mówimy w końcu o opowieści o islandzkim księciu Amlecie, który poszukuje zemsty na mordercach swojego ojca. W głównego bohatera wciela się Alexander Skarsgard, a za kamerą stanął Robert Eggers. Lepiej użytkownicy HBO Max trafić nie mogli.
"Wiking" to film wyjątkowy. Łączy w sobie wiele konwencji, bo po części jest dramatem historycznym. Akcja rozgrywa się w X wieku i bazuje na średniowiecznej legendzie, która zainspirowała później szekspirowskiego "Hamleta". Nie brakuje przy tym widowiskowej akcji i elementów kina przygodowego. Do tego dochodzi przesycenie opowieści mitologią nordycką i pogańskim mistycyzmem, dzięki czemu reżyser pewnym krokiem wchodzi na tereny mrocznego fantasy.
Wiking - hit fantasy na HBO Max
Być może "Wiking" nie jest najłatwiejszym filmem, bo jednak Robert Eggers widzów nie oszczędza. Na ekranie nie brakuje brutalnych scen, a tempo do najszybszych nie należy. Dostajemy jednak film, który widza hipnotyzuje. Trudno się od niego oderwać. Oglądanie go staje się wręcz mistycznym przeżyciem, prawdziwym doświadczeniem i istną przygodą.
Skądś się przecież to 90 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes wzięło. Według krytyków "Wiking" stanowi "krwawą epopeję zemsty", będąc przy tym "oszałamiającym wizualnie spektaklem". Pokazuje jednocześnie, jak kojarzony z horrorem Robert Eggers "poszera artystyczne horyzonty, nie rezygnując z charaterystycznego dla siebie stylu". Dlatego nawet po latach po swojej premierze produkcja robi tak ogromne wrażenie.
To nie jest oczywiście tak, że "Wiking" dopiero teraz zawitał do dystrybucji cyfrowej w naszym kraju. Już wcześniej był (i wciąż jest) dostępny na różnych platformach VOD i streamingowych. W zeszłym roku trafił nawet do oferty HBO Max, ale po jakimś czasie z niej zniknął. I teraz powrócił w pełnej chwale.
"Wiking" pojawił się na HBO Max w zeszły piątek. Od tamtej pory użytkownicy platformy nie chcą oglądać nic innego. Mroczne fantasy sygnowane nazwiskiem Roberta Eggersa od dłuższego czasu zajmuje więc pierwsze miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
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