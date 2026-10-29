Najlepsze fantasy ostatnich lat podbija HBO Max. Miażdży użytkowników

"Wiking" to oczywiście nie jest nowy film. Zadebiutował jeszcze w 2022 roku, już wtedy wzbudzając ogromne emocje. Mówimy w końcu o opowieści o islandzkim księciu Amlecie, który poszukuje zemsty na mordercach swojego ojca. W głównego bohatera wciela się Alexander Skarsgard, a za kamerą stanął Robert Eggers. Lepiej użytkownicy HBO Max trafić nie mogli.

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"Wiking" to film wyjątkowy. Łączy w sobie wiele konwencji, bo po części jest dramatem historycznym. Akcja rozgrywa się w X wieku i bazuje na średniowiecznej legendzie, która zainspirowała później szekspirowskiego "Hamleta". Nie brakuje przy tym widowiskowej akcji i elementów kina przygodowego. Do tego dochodzi przesycenie opowieści mitologią nordycką i pogańskim mistycyzmem, dzięki czemu reżyser pewnym krokiem wchodzi na tereny mrocznego fantasy.

Wiking - hit fantasy na HBO Max

Być może "Wiking" nie jest najłatwiejszym filmem, bo jednak Robert Eggers widzów nie oszczędza. Na ekranie nie brakuje brutalnych scen, a tempo do najszybszych nie należy. Dostajemy jednak film, który widza hipnotyzuje. Trudno się od niego oderwać. Oglądanie go staje się wręcz mistycznym przeżyciem, prawdziwym doświadczeniem i istną przygodą.

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Skądś się przecież to 90 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes wzięło. Według krytyków "Wiking" stanowi "krwawą epopeję zemsty", będąc przy tym "oszałamiającym wizualnie spektaklem". Pokazuje jednocześnie, jak kojarzony z horrorem Robert Eggers "poszera artystyczne horyzonty, nie rezygnując z charaterystycznego dla siebie stylu". Dlatego nawet po latach po swojej premierze produkcja robi tak ogromne wrażenie.

To nie jest oczywiście tak, że "Wiking" dopiero teraz zawitał do dystrybucji cyfrowej w naszym kraju. Już wcześniej był (i wciąż jest) dostępny na różnych platformach VOD i streamingowych. W zeszłym roku trafił nawet do oferty HBO Max, ale po jakimś czasie z niej zniknął. I teraz powrócił w pełnej chwale.

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"Wiking" pojawił się na HBO Max w zeszły piątek. Od tamtej pory użytkownicy platformy nie chcą oglądać nic innego. Mroczne fantasy sygnowane nazwiskiem Roberta Eggersa od dłuższego czasu zajmuje więc pierwsze miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

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