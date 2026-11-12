Prime Video zaczęło oszczędzać na najdroższym fantasy? Fani nie mają złudzeń

Premiera "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" to było prawdziwe wydarzenie. Mówimy w końcu nie tylko o serialu osadzonym w uwielbianym uniwersum, ale też najdroższym serialu wszech czasów. Sam 1. sezon kosztował 465 mln dol. Opłacało się tyle wydać. Produkcja fantasy od lat pozostaje najpopularniejszym serialem w historii platformy Amazona.

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Docelowo mamy dostać 5. sezonów "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", bo tak Amazon umówił się ze spadkobiercami J.R.R. Tolkiena. Firma musiałaby sporo zapłacić, gdyby chciała wcześniej serial zakończyć. Dlatego ciągle go kontynuuje. Przed chwilą, dosłownie wczoraj, 11 listopada, na Prime Video zadebiutowały pierwsze cztery odcinki 3. odsłony. Fani mają co do nich zarzut, z jakim produkcja wcześniej mierzyć się nie musiała.

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Władca Pierścieni - co z budżetem 3. sezonu?

Choć opinie na temat "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" bywają różne, wszyscy się dotychczas zgadzali, że rozmach wskazuje na ogromny budżet. Na 2. sezonie Prime Video też przecież nie szczędziło. Według fanów, którzy w mediach społecznościowych dzielą się swoim opiniami, przy okazji 3. sezonu Amazon postanowił przykręcić kurek z pieniędzmi.

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Oczywiście, są tacy, którym 3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" wciąż się podoba. W mediach społecznościowych nie brakuje jednak wpisów, z licznymi zarzutami, co do produkcji. Ten dotyczący niższego budżetu wielokrotnie się powtarza.

Budżet na serial schnie; mnijsze scenografie i rozmazane zdjęcia, żeby ukryć słabe zbroje i środowisko



Czuć, że produkcja zmaga się z ograniczeniami, które sama na siebie nałożyła. Mniejsze plany zdjęciowe, szybszy montaż, mniej osób w kadrze, dialogi, które objaśniają stawkę wydarzeń, zamiast pozwolić widzowi ją odczuć - czytamy na X (dawny Twitter).

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Czy Amazon rzeczywiście postanowił przyoszczędzić na nowej odsłonie najdroższego serialu wszech czasów? Trudno stwierdzić. Nie ma na razie wiarygodnych informacji, ile 3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" kosztował właściciela Prime Video. Po przywołanych wpisach i oczywiście własnych wrażeniach po seansie możemy jedynie domniemywać, że coś jest na rzeczy.

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