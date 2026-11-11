Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy wróciły. Kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?
Serial „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” wrócił już z 3. sezonem. Tym razem jednak serwis Prime Video zdecydował się zmienić sposób, w jaki udostępniane będą kolejne odcinki. Sprawdzamy harmonogram.
W serwisie Prime Video zadebiutowały właśnie pierwsze odcinki 3. sezonu serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. Fani się doczekali. Doczekali się również ci, którzy serial oglądają tylko dla niezdrowych emocji. Jedni i drudzy zapewne będą zaskoczeni, że tym razem serwis podzieli swój serial w inny sposób, niż robił to dotychczas.
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?
Do tej pory „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” emitowane były bardzo typowo dla Prime Video. W przypadku 1. i 2. sezonu kolejne odcinki pojawiały się co tydzień, ale na start platforma rzucała 3 pierwsze epizody. W tym roku będzie zupełnie inaczej, a sposób dystrybucji bardziej przypomina „Andora” od Disney+ niż dotychczasową praktykę Prime Video.
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Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – harmonogram:
- s03e01 - The Life of Celeborn - 11.11.2026
- s03e02 - Istar - 11.11.2026
- s03e03 - Halls of Honor - 11.11.2026
- s03e04 - Gothmog - 11.11.2026
- s03e05 - Triangle of Sadness - 18.11.2026
- s03e06 - Mairon - 18.11.2026
- s03e07 - Amon Amarth - 25.11.2026
- s03e08 - The One Ring - 25.11.2026
Serwis Prime Video wrzuci więc na początek aż 4 odcinki serialu. Następnie tydzień później pojawią się 2 kolejne i pod koniec listopada dwa finałowe epizody. Kluczowe pytanie brzmi, skąd wziął się ten pomysł? Czy podobnie, jak w przypadku wspomnianego „Andora” wynika to ze struktury fabuły, czy wyłącznie z kwestii marketingowych?
Ile odcinków liczy 3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy?
Podobnie jak w przypadku poprzednich sezonów, 3. seria liczy 8 odcinków. Na razie nie wiemy jeszcze, jak długo będą one trwały. Pewnie tak jak w przypadku poprzednich serii, czas trwania wyniesie około 60-70 minut na epizod. Co ważne już na start dostajemy około 4 godzin materiału
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.