Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy wróciły. Kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?

W serwisie Prime Video zadebiutowały właśnie pierwsze odcinki 3. sezonu serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. Fani się doczekali. Doczekali się również ci, którzy serial oglądają tylko dla niezdrowych emocji. Jedni i drudzy zapewne będą zaskoczeni, że tym razem serwis podzieli swój serial w inny sposób, niż robił to dotychczas.

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Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?

Do tej pory „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” emitowane były bardzo typowo dla Prime Video. W przypadku 1. i 2. sezonu kolejne odcinki pojawiały się co tydzień, ale na start platforma rzucała 3 pierwsze epizody. W tym roku będzie zupełnie inaczej, a sposób dystrybucji bardziej przypomina „Andora” od Disney+ niż dotychczasową praktykę Prime Video.

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Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – harmonogram:

s03e01 - The Life of Celeborn - 11.11.2026

s03e02 - Istar - 11.11.2026

s03e03 - Halls of Honor - 11.11.2026

s03e04 - Gothmog - 11.11.2026

s03e05 - Triangle of Sadness - 18.11.2026

s03e06 - Mairon - 18.11.2026

s03e07 - Amon Amarth - 25.11.2026

s03e08 - The One Ring - 25.11.2026

Serwis Prime Video wrzuci więc na początek aż 4 odcinki serialu. Następnie tydzień później pojawią się 2 kolejne i pod koniec listopada dwa finałowe epizody. Kluczowe pytanie brzmi, skąd wziął się ten pomysł? Czy podobnie, jak w przypadku wspomnianego „Andora” wynika to ze struktury fabuły, czy wyłącznie z kwestii marketingowych?

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Ile odcinków liczy 3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy?

Podobnie jak w przypadku poprzednich sezonów, 3. seria liczy 8 odcinków. Na razie nie wiemy jeszcze, jak długo będą one trwały. Pewnie tak jak w przypadku poprzednich serii, czas trwania wyniesie około 60-70 minut na epizod. Co ważne już na start dostajemy około 4 godzin materiału

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