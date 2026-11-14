Najdroższy serial wszech czasów włada nimi wszystkimi. Rozgromił Prime Video
Nie mogło być inaczej. Najdroższy serial wszech czasów powrócił na Prime Video, aby zdeklasować całą konkurencję. Po czteroodcinkowej premierze 3. sezon produkcji fantasy wskoczył na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.
Ostatnio na Prime Video niepodzielnie rządził "SOR". Polski serial medyczny od swojej premiery 20 października nie miał sobie równych. Użytkownicy platformy Amazona oglądali go jak najęci. Cały czas królował w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Nie chciał zejść z pierwszego miejsca zestawienia.
Nic nie trwa wiecznie. I wiadomo, że poczucie patriotyzmu jest w nas silne, dlatego polskie produkcje na Prime Video zawsze sprawdzamy najchętniej. Tylko na "SOR" był taki szał, że z czasem zainteresowanie musiało zacząć się wypalać. Powoli, bo powoli, ale jednak. Na razie rodzimy serial spadł na drugie miejsce zestawienia najchętniej oglądanych tytułów na platformie Amazona w naszym kraju. Wszystko przez nowe odcinki krytykowanego, ale cieszącego się wzięciem fantasy.
Prime Video - co obejrzeć?
Umówmy się: z "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy" żadna inna produkcja nie miała szans. Nawet pomijając fakt, że to serial osadzony w uwielbianym uniwersum fantasy, powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Przede wszystkim Prime Video nie szczędził pieniędzy - na same prawa do prozy J.R.R. Tolkiena i realizację 1. sezonu wydał około 715 mln dol. Dzięki temu dostaliśmy najdroższy serial wszech czasów. Było warto?
Nie ma co ukrywać, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" nie wszystkim przypadły do gustu. Mimo to produkcja do dzisiaj pozostaje najpopularniejszym serialem oryginalnym wszech czasów. Platforma Amazona ciągle więc ją przedłuża nie tylko dlatego, że według umowy ze spadkobiercami Tolkiena musi zrealizować 5. sezonów, albo zapłaci sporą karę.
W efekcie po ponad dwóch latach czekania fani (i hejterzy zresztą też) dostali 3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". W zeszłą środę na Prime Video zadebiutowały pierwsze cztery odcinki nowej odsłony serialu fantasy. Użytkownicy platformy Amazona nie od razu się na nie rzucili. Ich premiera przypadła na Święto Niepodległości, więc początkowo zajmowaliśmy się innymi rzeczami i "SOR" wciąż spokojnie sobie królował w topce najpopularniejszych tyułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
To nawet nie zdarzyło się dzień po premierze. Dopiero po dwóch dniach stało się to, co się stać musiało. 3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" w piątek zdeklasował "SOR", wbijając się na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. I na razie nie zapowiada się, żeby miał z niego spaść.
Władca Pierścieni - kiedy kolejne odcinki na Prime Video?
3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" dostaniemy łącznie w trzech pakietach. Pierwszy z czterema odcinkami wylądował w minioną środę, a kolejne epizody (po 2) będą debiutować na Prime Video w tygodniowych odstępach. A wiadomo, że taki rodzaj emisji regularnie podbija zainteresowanie daną produkcją. Do finału najnowszej odsłony najdroższego serialu wszech czasów raczej nie spadnie on niżej w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.
Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:
- Co nowego u Reachera? Gwiazda uspokaja co do 5. sezonu
- Prime Video zaczęło oszczędzać na najdroższym fantasy? Fani nie mają złudzeń
- Spektakularnie zmarnowana szansa. Pierścienie Władzy, sezon 3. - opinia
- Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy wróciły. Kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?
- Nowy serial Prime Video obejrzałam w jeden wieczór. Wciąga
Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:
- Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
- SOR
- Campus Drivers
- The Mongoose
- Wyścig o miłość
- Apokalipsa Z: Nowy świat
- Lista śmierci
- Carrie
- Harry Potter i Kamień Filozoficzny
- Backrooms. Bez wyjścia
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.