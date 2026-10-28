W Pierścieniach Władzy 3 zobaczymy odpowiednik Froda, Sama i Golluma

Serial „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” wkrótce powróci z 3. sezonem. Produkcja, jak wiemy, bazuje na wątkach spisanych w dodatkach do powieści „Powrót Króla” J.R.R. Tolkiena. Opowiada o wydarzeniach spisanych w „Silmarilionie”, choć do samej książki nie mają praw, co wymaga jeszcze większej dawki zmian i ustępstw. Na szczęście ogromna część mitologii Tolkiena pozostaje dla nich dostępna - mogą też bez obaw wykorzystywać popularne postacie, takie jak Sauron, Galadriela, Elrond czy Gandalf, by opowiedzieć o Drugiej Erze Śródziemia. I choć produkcja fantasy przedstawia bohaterów znanych już fanom, zastępuje również niektóre role odgrywane przez najważniejsze postacie z filmowej serii.

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Pierścienie Władzy 3 - Frodo, Sam i Gollum

Podczas wizyty serwisu IGN na planie 3. sezonu „Pierścieni Władzy”, współtwórca serialu Patrick McKay stwierdził, że istnieją podobieństwa między trójką bohaterów: Galadrielą, Arondirem i nowym orkiem Marnûkhem, a kultowym trio wędrującym ku Górze Przeznaczenia - Frodem, Samem i Gollumem.

Jak przyznał McKay, relacje między serialowymi postaciami rzeczywiście przypominają dynamikę znaną z przygód trójki z oryginalnej trylogii. Opowiedział również o tym, dlaczego Galadriela jest bardziej skłonna dać Marnûkhowi szansę niż Arondir:

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Są trochę jak Frodo, Sam i Gollum. Między Galadrielą a Adarem rozwinął się pewien niechętny szacunek, dlatego jest ona być może bardziej skłonna uwierzyć, że w słowach Marnûkha może kryć się ziarno prawdy.



Kontakty Arondira z orkami były okropne. W zasadzie zabili kobietę, którą kochał. Dlatego jego reakcja brzmi: „Nie wierzę mu. Myślę, że kłamie”. W ten sposób powstaje specyficzna dynamika między całą trójką, przez którą widzowie nieustannie będą się zastanawiać, czy mogą zaufać temu gościowi. Czy działa wyłącznie we własnym interesie? A może pracuje dla Saurona? To właśnie ta kwestia stanie się ważnym elementem podróży bohaterów w tym sezonie, a po drodze nie zabraknie zwrotów akcji.

Podczas wizyty na planie 3. sezonu „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy” zaprezentowano sceny, w których Galadriela i Arondir eskortują Marnûkha. Ork twierdzi, że wie, gdzie znajduje się ostatni element poszukiwany przez Saurona, niezbędny do odnalezienia Jedynego Pierścienia. Bohaterowie nie mogą mieć jednak pewności, czy mówi prawdę. Biorąc pod uwagę dotychczasowe, wyłącznie negatywne doświadczenia Arondira z orkami, elf - siłą rzeczy - nie jest w stanie darzyć sympatią nowego kompana. McKay zwraca również uwagę na to, że dzięki Jedynemu Pierścieniowi Sauron będzie mógł kontrolować orków, podobnie jak wiele innych istot.

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Portretujący orka Adam Young w rozmowie z IGN podkreślił, że z perspektywy narracji istotne jest nie tylko to, by Galadriela i Arondir kwestionowali intencje orka. Równie ważne jest utrzymanie widzów Prime Video w niepewności co do tego, czy Marnûkh faktycznie może stać się sojusznikiem, czy niezmiennie pozostaje przeciwnikiem realizującym jakiś długofalowy plan. Według Younga jego bohatera można określić mianem „czarodzieja słowa”. Innymi słowy, Marnûkh jest wyjątkowo gadatliwym orkiem, co - jak wynika z relacji serwisu - będzie działało Arondirowi na nerwy.

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Wspomniane porównanie wydaje się zatem na miejscu. Podobnie jak Frodo potrafił zrozumieć Golluma na głębszym poziomie, tak Galadriela, dzięki pewnej dozie niechętnego szacunku wobec Adara - jak określił to sam McKay - staje się bardziej otwarta na Marnûkha. Z kolei Arondir, który nie ma żadnego powodu, by darzyć orków sympatią, będzie zachowywał się wobec nowej postaci podobnie jak Sam wobec Golluma - pozostanie do niego wrogo nastawiony i z całą pewnością mu nie zaufa.

3. SEZON PIERŚCIENI WŁADZY TRAFI DO PRIME VIDEO JUŻ 11 LISTOPADA.

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