Pierścienie Władzy pokażą pomijaną postać. Oto przodek Aragorna

Elros był - siłą rzeczy - półelfem jak brat, ale w przeciwieństwie do niego, gdy po zakońćzeniu Pierwszej Ery otrzymał wybór przynależności do rasy elfów lub ludzi, przyjął dla siebie i potomków los ludzki, śmiertelny. To właśnie on założył i zbudował królestwo w Numenorze, został jego pierwszym władcą i dał początek królewskiej linii - to od niego, poprzez m.in. Elendila i Isildura, wywodzi się linia królów, której ostatnim dziedzicem jest Aragorn II Elessar. Postać ta jest, rzecz jasna, całkowicie nieobecna w dziełach Petera Jacksona (w końcu zmarła tysiące lat przed wydarzeniami z tych filmów).

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Władca Pierścieni: PIerścienie Władzy - 3. sezon. Przodek Aragorna i brat Elronda na pierwszym zdjęciu

Tymczasem w nadchodzącym 3. sezonie „Pierścieni Władzy” postać wreszcie zadebiutuje na ekranie. Co ciekawe, zagra ją Robert Aramayo, który do tej pory portretował właśnie Elronda. Serwis Polygon opublikował pierwsze zdjęcie bliźniaka, który pojawia się w retrospekcji i ujawnia Elrondowi, że wybrał śmiertelność. Scena rozgrywa się przed wydarzeniami, w których Elrond wyrusza do Númenoru, by szukać pomocy w wojnie przeciwko Sauronowi.

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Na tym etapie historii Sauron stara się zwerbować ludzi, którzy w przyszłości staną się Nazgûlami - ale nie wykuł jeszcze Jedynego Pierścienia. Retrospekcja jest natomiast wspomnieniem przywołanym przez Elronda, gdy ten przygotowuje się do swojej nadchodzącej misji.



Jak wyjaśnili showrunnerzy w jednym z wywiadów, Elrond głęboko cierpiał z powodu utraty najbliższego krewnego. Wizyta w Númenorze pozwala mu więc metaforycznie „postawić się na miejscu brata” i zobaczyć część jego dziedzictwa. To właśnie tam oczom elfa ukaże się cywilizacja wyrosła z marzenia, którym Elros podzielił się z nim kiedyś podczas rozmowy w lesie.



Nowy sezon „Władcy Pierścieni: PIerścieni Władzy” rozgrywa się pięć lat po tragicznych wydarzeniach z poprzedniej odsłony, w samym środku wojny między elfami a Mrocznym Władcą. W przeciwieństwie do poprzednich serii, premiera obejmie od razu aż cztery epizody - trafią one do oferty Prime Video 11 listopada 2026 r. Kolejne dwa odcinki wylądują tam 18 listopada, a finałowe dwa - 25 listopada.



Podsumowując: w nadchodzących epizodach Sauron, który po upadku Eregionu umocnił swoją pozycję w Mordorze, będzie dążył do stworzenia Jedynego, który pozwoli mu przejąć kontrolę nad pozostałymi Pierścieniami Władzy i podporządkować sobie Śródziemie. Elrond i Gil-galad będą organizować opór przeciwko jego armii, a Elrond uda się do Númenoru w poszukiwaniu pomocy. Tamtejsze królestwo będzie jednak pogrążone w coraz większym konflikcie politycznym po przejęciu władzy przez Pharazôna. Niezmiennie istotna pozostanie Galadriela, która po latach rozłąki spotka swojego męża Celeborna. Równolegle pogłębią się problemy innych bohaterów: w Khazad-dûm krasnoludowie będą musieli zmierzyć się z przebudzonym Balrogiem, a Gandalf, który odkrył już swoją prawdziwą tożsamość, będzie coraz mocniej angażował się w walkę z siłami zła. W sezonie pojawią się również przyszli Nazgûlowie, a całość ma być wyraźnym krokiem w stronę wydarzeń znanych z „Władcy Pierścieni”.



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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).