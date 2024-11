Trybiki w głowach niektórych osób pewnie zaczynają już pracować na pełnych obrotach, dlatego oszczędzę wam informowania mnie, że jak tak bardzo mam ochotę na Drwala, to przecież mogę sobie spersonalizować kanapkę i usunąć z niej mięso. I przyznam, że niejednokrotnie w akcie desperacji decydowałam się na ten ruch w przypadku innych pozycji. Czy to się opłacało? No nie. Czy mogłam zamówić po raz setny tortillę z warzywnym kotletem, którego nie cierpię? No tak. Ale po co? Szczególnie, że inna restauracja pokazała, że da się to zrobić inaczej. Mowa o Max Burgers i słynnym Burgerze Rywala, którego postanowiłam spróbować w dniu premiery słynnego Drwala.