Zbrodnia połaniecka wstrząsnęła Polską. Porażający serial HBO nadchodzi

Kolęda "Wśród nocnej ciszy" kojarzy się z przyjemnym, bożonarodzeniowym okresem, kiedy rodziny i bliscy wspólnie zasiadają do wigilijnej kolacji, kolędują, dzielą się opłatkiem i obdarowują się prezentami. W tym roku tytuł "Wśród nocnej ciszy" zyska zupełnie inne znaczenie, a ciepło domowego ogniska zostanie zastąpione przez przeszywający mróz, ciemną noc oraz przerażające obrazy zakrwawionych zwłok trzech młodych osób, które wyszły z domu na pasterkę i już nigdy do niego nie wróciły. Wszystko za sprawą serialu "Wśród nocnej ciszy", który zadebiutuje w HBO Max jeszcze w tym miesiącu.

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Wśród nocnej ciszy to nowy serial HBO Max o zbrodni połanieckiej

Wydarzenia, o których opowiada produkcja "Wśród nocnej ciszy" rozegrały się w 1976 r. Oznacza to, że serial HBO Max przypomni o historii, która zapisała się w czarnej księdze zbrodni PRL w jej 50. rocznicę. Za kamerą produkcji stanął Jan Holoubek, reżyser takich produkcji jak "Heweliusz", "Rojst" czy "Wielka woda", opierając się na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". Jego serial opowiada o zmowie milczenia, pozbawionej sensu absurdalnej śmierci oraz ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość.

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Prawdziwa zbrodnia, którą zainspirował się Holoubek, rozegrała się w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 r., a zatem w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Kiedy mieszkańcy wsi Zrębin wracali z pasterski autobusem San, na szosie z Połańca do Zrębin ujrzeli ciała trzech osób: 18-letniej Krystyny Łukaszek (z domu Kalita), będącej w 5. miesiącu ciąży, jej brata, 12-letniego Miecia Kality, oraz jej męża, 25-letni Stanisława Łukaszka. Od tej pory milicja rozpoczyna żmudne śledztwo, które przez długi czas nie doczekało się odpowiedzi i początkowo zostało uznane za nieszczęśliwy wypadek. Wśród mieszkańców zapanowała natomiast zmowa milczenia.

Dziś wiadomo już, że lokalna społeczność nabrała wody w usta z konkretnego powodu, nie chcąc ujawnić, co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy. Błędy w śledztwie, wątpliwe przesłuchania, chciwość i chęć chronienia własnej skóry doprowadziły do tego, że przez jakiś czas trudno było zidentyfikować sprawców zbrodni połanieckiej. Ostatecznie śledczym udało się doprowadzić sprawę do końca i skazać odpowiedzialnych za nią ludzi. Miało to jednak słodko-gorzki wymiar, ze względu na to, że nie wróciło to życia przyszłej matki, jej męża oraz młodszego brata.

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Serial "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Holoubka koncentruje się na tych wydarzeniach, jednak już na początku sygnalizuje on, że jest to artystyczna wizja i interpretacja autentycznych wydarzeń. Niektóre postaci, zdarzenia czy wątki zostały zmienione i służą celom narracyjnym. Głównym tematem produkcji jest śmierć Krystyny Matuszak, Stanisława Matuszka oraz Miecia Kalety, których ciała odnaleziono przy szosie. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby ofiary zginęły wskutek potrącenia. Nie wierzy w to jednak śledczy Henryk Maczek, który będzie musiał złamać zmowę milczenia wśród mieszkańców i dotrzeć do prawdy, aby wymierzyć sprawiedliwość.

W obsadzie serialu "Wśród nocnej ciszy" znaleźli się m.in.:

Łukasz Simlat jako Lech Wojda,

jako Lech Wojda, Jędrzej Hycnar jako Henryk Maczek,

jako Henryk Maczek, Magdalena Biegańska jako Zdzisława Kaleta,

jako Zdzisława Kaleta, Adam Woronowicz jako Władysław Kaleta,

jako Władysław Kaleta, Justyna Wasilewska jako Irena Karaś,

jako Irena Karaś, Nel Kaczmarek jako Krysia Matuszek,

jako Krysia Matuszek, Mateusz Górski jako Stanisław Matuszek,

jako Stanisław Matuszek, Yaroslav Muravets jako Miecio Kaleta,

jako Miecio Kaleta, Ewelina Starejki jako Roma Wojda,

jako Roma Wojda, Tomasz Schuchardt jako prokurator Kiełczowski,

jako prokurator Kiełczowski, Tomasz Włosok jako Stanisław Kula,

jako Stanisław Kula, Kacper Sasin jako Józef Karaś,

jako Józef Karaś, Andrzej Popiel jako Sławomir Łaba,

jako Sławomir Łaba, Dariusz Chojnacki jako Ryszard Mitek.

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Premiera serialu "Wśród nocnej ciszy" w HBO Max 13 listopada.

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