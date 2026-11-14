Kiedy nowe odcinki Wśród nocnej ciszy w HBO Max? Wstrząsający serial już jest

"Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka to serial, który wciąga od pierwszego odcinka, o czym mieli okazję przekonać się subskrybenci HBO Max - premierowy epizod produkcji o zbrodni połanieckiej jest już dostępny. To jednak dopiero przedsmak tej wstrząsającej historii, która, rzecz jasna, liczy więcej odcinków. Niestety, jak to w przypadku platformy od HBO bywa, nie dostaliśmy wszystkich na raz - tę przyjemność z oglądania trzeba będzie sobie dawkować. Kiedy nowe epizody będą pojawiały się na platformie? Oto harmonogram.

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Wśród nocnej ciszy - kiedy nowe odcinki w HBO Max? Harmonogram

Premierowy odcinek "Wśród nocnej ciszy" zadebiutował w piątek, 13 listopada. Serial liczy w sumie 6 epizodów, co oznacza, że widzowie mogą spodziewać się jeszcze 5 nowych odcinków. Będą one debiutowały w HBO Max co tydzień, w każdy piątek, aż do 18 grudnia. Oto szczegółowy harmonogram premier kolejnych epizodów "Wśród nocnej ciszy":

Wśród nocnej ciszy, 1. odcinek - premiera 13 listopada

Wśród nocnej ciszy, 2. odcinek - premiera 20 listopada

Wśród nocnej ciszy, 3. odcinek - premiera 27 listopada

Wśród nocnej ciszy, 4. odcinek - premiera 4 grudnia

Wśród nocnej ciszy, 5. odcinek - premiera 11 grudnia

Wśród nocnej ciszy, 6. odcinek - premiera 18 grudnia

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W tej sytuacji można powiedzieć, że finał serialu pojawi się na platformie HBO Max w niemal idealnym momencie. Gdyby datę premiery przesunięto o tydzień, ostatni epizod zadebiutowałby w dokładnie 50. rocznicę zbrodni połanieckiej, na której to koncentruje się produkcja.

Jędrzej Hycnar jako Henryk Maczek

Fabuła serialu skupia się na wydarzeniach z 25 grudnia 1976 r. Tego dnia, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki. Ofiarami są ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Początkowo sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, jednak w ten rzekomy tragiczny zbieg okoliczności nie wierzą matka ofiar oraz młody śledczy Maczek. Oboje próbują za wszelką cenę dotrzeć do prawdy, mimo że wokół nich panuje zmowa milczenia. Nie są gotowi na wychodzące na jaw szokujące informacje, na które trafiają podczas śledztwa.

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W obsadzie serialu "Wśród nocnej ciszy" znaleźli się m.in.:

Łukasz Simlat jako Lech Wojda,

jako Lech Wojda, Jędrzej Hycnar jako Henryk Maczek,

jako Henryk Maczek, Magdalena Biegańska jako Zdzisława Kaleta,

jako Zdzisława Kaleta, Adam Woronowicz jako Władysław Kaleta,

jako Władysław Kaleta, Justyna Wasilewska jako Irena Karaś,

jako Irena Karaś, Nel Kaczmarek jako Krysia Matuszek,

jako Krysia Matuszek, Mateusz Górski jako Stanisław Matuszek,

jako Stanisław Matuszek, Yaroslav Muravets jako Miecio Kaleta,

jako Miecio Kaleta, Ewelina Starejki jako Roma Wojda,

jako Roma Wojda, Tomasz Schuchardt jako prokurator Kiełczowski,

jako prokurator Kiełczowski, Tomasz Włosok jako Stanisław Kula,

jako Stanisław Kula, Kacper Sasin jako Józef Karaś,

jako Józef Karaś, Andrzej Popiel jako Sławomir Łaba,

jako Sławomir Łaba, Dariusz Chojnacki jako Ryszard Mitek.

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