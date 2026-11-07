Na Prime Video miłość wygrywa z akcją. Użytkownicy mają priorytety

Muszę przyznać: tytuł tego tekstu jest nieco zwodniczy. Owszem, miłość bije akcję, ale choroby rozkładają miłość na łopatki. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju wciąż bowiem króluje "SOR". Od czasu swojej premiery 20 października polski serial medyczny nie ma sobie równych na platformie Amazona. Użytkownicy oglądają go jak najęci. Nie potrafią i nie chcą mu odpuścić. Ale prócz niego też muszą po coś przecież sięgać.

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Jeszcze do niedawna nieco rzadziej od "SOR-u" użytkownicy Prime Video oglądali nowy horror "Backrooms. Bez wyjścia". Zrzucając to na karb niedawnego Halloween, trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę w duszy grała im akcja. Wcześniej na drugim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju znajdowała się "Lista śmierci", która wreszcie wróciła z 2. sezonem. Serial z Chrisem Prattem spadł jednak na trzecią pozycję i tak się na niej trzyma. Choć teraz wyprzedza go inny film.

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Prime Video - co obejrzeć?

Standardowo użytkownicy Prime Video mają dwie miłości. Jeśli nie zajmuje ich akurat akcja, to prawdopodobnie oglądają young adultowy romans. I teraz mamy tego potwierdzenie. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju w tym tygodniu wyprzedza przecież "Wyścig o miłość".

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"Wyścig o miłość" opowiada historię mechaniczki aut wyścigowych, która udaje zaręczyny z kontrowersyjnym kierowcą. Oficjalnie robi to, żeby utrzymać jego reputację, ale tak naprawdę liczy, że dzięki temu dostanie szansę, aby samej siąść za kółkiem. Z czasem sprawy się komplikują. Oszustwo może zniszczyć wszystko, łącznie z tym, w co przekształcił się udawany układ.

"Wyścig o miłość" trafił na Prime Video 28 października. Szybko trafił na podium topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju, ale tak wysoko jeszcze nie był. Jakby po "Reacherze", "Neagley" i "Liście śmierci" użytkownicy już się akcji naoglądali, skończyli halloweenowy flirt z horrorem i teraz wrócili do swoich przyzwyczajeń. Niby można było się tego spodziewać, ale pod pewnymi względami jest to zaskakujące.

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To nie jest tak, że oferta Prime Video nagle przestała się powiększać. Do biblioteki ciągle dochodzą kolejne tytuły. Zazwyczaj użytkownicy chętnie je sprawdzają, ale premiery z tego tygodnia jakoś nie wzbudziły ich entuzjazmu. Próżno w topce szukać choćby "Najwspanialszego". A szkoda.

"Najwspanialszy" to biografia Muhammada Aliego. Historia boksera, który musi mierzyć się nie tylko z przeciwnikami na ringu, ale też społecznymi i systemowymi nierównościami, porwała krytyków. 88 proc. pozytywnych recenzji nie wzięło się znikąd. Zagraniczni widzowie też lubią zachwalać ją w mediach społecznościowych. A u nas jakoś o serialu cicho.

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Być może za niedługo użytkownicy Prime Video jeszcze "Najwspanialszego" odkryją. O ile inne premiery nie odwrócą od niego uwagi. Skoro subskrybenci platformy Amazona z łatwością ulegają okolicznościom, to przecież zaraz Boże Narodzenie. W serwisie już pojawiła się polska komedia świąteczna "Uwierz w Mikołaja 2". A produkcji utrzymanych w podobnych klimatach niedługo będzie więcej. W topce może się więc od nich zaroić.

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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

SOR Wyścig o miłość Lista śmierci Carrie Apokalipsa Z: Nowy świat Miłość twojego życia Backrooms. Bez wyjścia Ali G: Kto ja jezdem? Plan doskonały Neagley

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