Pięciokąt miłosny w nowych X-Menach. Ależ się zmienił ten Disney+

Na koniec zaś dodam, że Disney+ niezwykle mi zaimponował tym serialem i nie tylko nim. Do tego ta animacja Marvela dla dorosłych to w końcu tylko jeden z wielu przykładów, że firma zerwała już z wizerunkiem „treści wyłącznie typu family-friendly”. Pojawia się coraz więcej produkcji dla dojrzałych widzów, co sprawia, że oferta tego serwisu wideo na żądanie staje się kompleksowa.



W animacji „X-Men 97”, chociaż kierowana jest do dorosłego widza, mamy przy tym dubbing, a nie lektora, jak to ma miejsce w przypadku np. „The Invincible” na Prime Video, ale akurat w tym przypadku nie mam firmie tego za złe. Zaangażowano w końcu całą masę polskich aktorów, którzy brali udział w lokalizacji „X-Men: The Animated Series” trzy dekady temu, co było fenomenalnym pomysłem.