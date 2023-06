W jakiej kolejności oglądać filmy "X-Men" oraz "Deadpool"? No i co z "Loganem"?

Zwieńczeniem trylogii „X-Men” jest „X-Men: Ostatni Bastion”, którego fabuła kręci się wokół wynalezienia "lekarstwa" na mutacje. Prowadzi to do kolejnego konfliktu między X-Menami i Bractwem Mutantów. Do tego Jean Grey (Famke Jannsen) przestaje panować nad mocami, przez co zmienia się w Mroczną Feniks i staje się zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i posiadaczy genu X. W obsadzie są też Hugh Jackman (Wolverine), Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Halle Berry (Storm), James Marsden (Cyklop) i Rebecca Romijn (Mystique).