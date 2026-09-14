Amazon dostarczył najlepszy film akcji 2026 roku? Wszyscy zbierają szczęki z podłogi

Wydawało się, że nic nie jest w stanie pobić "Johna Wicka". Ale to nie znaczy, że nikt nie próbuje. Ciągle pojawiają się kolejne tytuły, które chcą mu odebrać miano najlepszego współczesnego kina akcji. Nowy film dystrybuowany przez Amazon MGM Studios właśnie zyskał na to spore szanse. Po obejrzeniu "Your Mother Your Mother Your Mother" wszyscy zbierają bowiem szczęki z podłogi.



"Your Mother Your Mother Your Mother" opowiada historię Latifa - płatnego mordercy, który nie używa broni palnej i zabija tylko osoby, bez których świat będzie lepszy. Po śmierci żony postanawia jednak skupić się na wychowaniu trójki dzieci. Jego największym problemem jest więc teraz znalezienie mleka z piersi dla najmłodszej córki. Aż w końcu splamiona krwią przeszłość postanawia o sobie przypomnieć. Z tego właśnie względu wyrusza w desperacką podróż przez Houston. W jej trakcie przychodzi mu stawić czoła siłom, które zaciskają wokół niego pętlę, oraz własnej wierze, która stopniowo się rozpada.

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Opinie o nowym filmie akcji Amazona

Akcyjniak Amazona to swego rodzaju reunionem niezrealizowanego "Blade'a". Za kamerą stanął przecież Bassam Tariq, który miał film MCU wyreżyserować. W główną rolę wciela się natomiast Mahershala Ali, który miał nowego Blade'a zagrać. Tak się nie stanie i wszystko wskazuje na to, że po obejrzeniu "Your Mother Your Mother Your Mother" pożałujemy, że nie dostali szansy na realizację marvelowskiego widowiska.

"Your Mother Your Mother Your Mother" zadebiutowało podczas Toronto International Film Festival. Niedługo po premierze w sieci pojawiły się pierwsze recenzje. I są wyjątkowo zgodne. Produkcja ma 100 proc. pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Wszyscy, jak jeden mąż zachwalają ten nowy film akcji Amazona.

Zapierające dech w piersiach połączenie religijnego komentarza, samurajskiej akcji i rodzinnego melodramatu - czytamy w recenzji na RogerEbert.com. Tariq i Ali dostarczyli totalny banger



- twierdzi recenzent The Jam Report.



Łączy religię z kinem akcji w mocną i angażującą całość, która — miejmy nadzieję — będzie pierwszym z wielu filmów tego duetu



- dowiemy się z recenzji na stronie PunchDrunkCritics.

Takie opinie zaostrzają apetyt na seans. Dzięki nim "Your Mother Your Mother Your Mother" zapowiada się na najlepszy film akcji 2026 roku. Czy rzeczywiście taki jest? Nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam się o tym przekonać. Produkcja zadebiutuje w światowych kinach co prawda 25 września, ale daty premiery w Polsce jeszcze nie ma.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.