Kolejność czytania Brandona Sandersona. Z mgły zrodzony i Archiwum Burzowego Światła

Brandon Sanderson w styczniu podpisał bezprecedensową umowę z Apple TV, w ramach której serwis zakupił prawa do książkowego uniwersum "Cosmere". Autor ma zapewnioną kontrolę nad całym procesem tworzenia produkcji, pisząc scenariusze, produkując i będąc konsultantem dla twórców filmów i serialu. Na takich warunkach pracowali J.K. Rowling przy "Harrym Potterze" oraz George R.R. Martin przy "Grze o tron", jednak nawet oni nie mieli aż tak dużej kontroli, jaką od Apple TV dostał Sanderson.

Na początek platforma planuje zaadaptować powieści "Z Mgły Zrodzony" oraz "Archiwum Burzowego Światła". Na podstawie pierwszej, o oryginalnym tytule "Mistborn", powstaną filmy pełnometrażowe, a druga, czyli "The Stormlight Archive", zostanie zaadaptowana pod serial. W jakiej kolejności czytać książki?

Z mgły zrodzony i Archiwum Burzowego Światła - w jakiej kolejności czytać książki Brandona Sandersona?

Uniwersum Cosmere jest niezwykłe rozległe. Oprócz "Z mgły zrodzonego" i "Archiwum Burzowego Światła" w jej skład wchodzą również takie cykle jak "Elantris" czy "Biały piasek", a także autonomiczne powieści. Daje to sumę ponad 70 książek Nie ma jednej obowiązkowej kolejności, w jakiej należy czytać uniwersum Cosmere, choć warto brać pod uwagę numerację tomów z każdej serii. Na początek warto jednak skupić się na fundamentach uniwersum, czyli właśnie na cyklach "Z mgły zrodzony" i "Archiwum Burzowego Światła".

Z mgły zrodzony - kolejność

Fabuła serii fantasy "Z mgły zrodzony" osadzona jest na zdegenerowanej, dystopijnej planecie Scadrial. Charakteryzuje się ona czerwonym niebem, z którego pada deszcz popiołu, wyniszczoną roślinnością, a także brutalnym system klasowym. W jego skład wchodzą Obligatory, Arystokracja i Skaa. Są oni podporządkowani uważającemu się za boga Ostatniemu Imperatorowi, który na planecie sprawuje tyrańskie rządy. Kluczowymi bohaterami tej serii są Zrodzona z Mgły Vin oraz strażnik prawa Waxillium Ladrian i jego partner Wayne.

Książki z cyklu "Z mgły zrodzony" - jest ich w sumie 7 - należy czytać, zaczynając od oryginalnej trylogii, nazywanej Erą Pierwszą, a następnie kontynuować lekturę, przechodząc do Ery Drugiej, czyli kolejnych czterech głównych powieści:

Z mgły zrodzony Studnia wstąpienia Bohater wieków Stop prawa Cienie tożsamości Żałobne opaski Zaginiony metal

Kolejność czytania można również rozszerzyć o dodatkowe tomy 0.5, 3.5 oraz 3.7, czyli tytuły "Jedenasty metal", "Z Mgły Zrodzony: Tajna Historia" oraz "Allomanta Jak i Czeluście Eltanii, odcinki od 28 do 30". Są to opowiadania z pozycji "Bezkres magii", które należy wpleść do uniwersum w następujący sposób:

Jedenasty metal Z mgły zrodzony Studnia wstąpienia Bohater wieków Z Mgły Zrodzony: Tajna Historia Allomanta Jak i Czeluście Eltanii, odcinki od 28 do 30 Stop prawa Cienie tożsamości Żałobne opaski Zaginiony metal

Archiwum Burzowego Światła - kolejność

"Archiwum Burzowego Światła" rozgrywa się z kolei na planecie Roshar, którą targają regularne, śmiercionośne burze. Wymusiły one na mieszkańcach ewolucję i specyficzną adaptację do przetrwania. Fabuła skupia się na powrocie pradawnych Świetlistych Rycerzy, czyli magicznych wojowników, którzy tysiące lat temu zniknęli podczas wydarzenia zwanego Odstępstwem. Zbiega się to z nadejściem Wiecznej Burzy, czyli kataklizmu, który może doprowadzić do śmierci całej ludzkości.

Seria "Archiwum Burzowego Światła" składa się z 5 głównych tomów (w Polsce tomy 3, 4 i 5 zostały podzielone na 2 części) i należy ją czytać w kolejności publikacji, czyli:

Droga Królów Słowa światłości Tancerka Krawędzi (nowela) Dawca Przysięgi. Część 1 Dawca Przysięgi. Część 2 Odprysk Świtu (nowela) Rytm Wojny. Część 1 Rytm Wojny. Część 2 Wiatr i Prawda. Część 1 Wiatr i Prawda. Część 2

Warto wspomnieć, że "Tancerka Krawędzi" i "Odprysk Świtu" to nowele, które należy brać pod uwagę, czytając główne tomy "Archiwum Burzowego Światła". Zawierają one bowiem kluczowe wątki, które są ważne, aby zrozumieć historię z głównych 5 tomów.

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