Nie ma bardziej wyczekiwanego fantasy od Prime Video. Genialna adaptacja już jest hitem
Trzy lata to zdecydowanie zbyt długa przerwa między kolejnymi sezonami tak uwielbianego fantasy. Hit Prime Video w końcu jednak powraca z nowymi odcinkami. Fani z niecierpliwością odliczają minuty do tej premiery. Już wpadli w euforię, bo 3. odsłona "Dobrego omenu" zaraz wyląduje na platformie Amazona.
Koniec świata zbliża się wielkimi krokami. Nie, nie próbuję was straszyć. Taki jest punkt wyjścia serialu fantasy od Prime Video. "Dobry omen" skupia się na losach przywykłych do życia na Ziemi grymaśnego anioła i chuligańskiego demona. Żeby powstrzymać armagedon muszą połączyć siły, żeby odaleźć zaginionego Antychrysta - 11-letniego chłopca, nieświadomego swego przeznaczenia. I tak próbują uratować ludzkość już od 2019 roku.
Twórcy adaptacji powieści Neila Gaimana i Terry'ego Pratchetta nigdy nie śpieszyli się z produkcją uwielbianego serialu fantasy. 2. sezon ukazał się przecież dopiero w 2023 roku. Tym razem przerwa jest tylko nieco krótsza. Po trzech latach "Dobry omen" powraca z 3. i zarazem finałową odsłoną. Uff, dobrze, że chociaż ją dostaniemy. W końcu w międzyczasie wiele się mówiło o jednym z autorów książkowego pierwowzoru. I to nie w pozytywnym sensie.
Dobry omen - wyczekiwane fantasy Prime Video powraca
Od 2024 roku Neil Gaiman mieszy się z licznymi oskarżeniami o molestowanie. Znacząco wpłynęły one na jego karierę i losy produkcji opartych na jego prozie. Stały się powodem, przez który zdecydowano się skrócić 3. sezon "Dobrego omenu" z sześciu do zaledwie jednego (1!!!), ale 90-minutowego odcinka. Już jakiś czas temu dostaliśmy jego zwiastun, a fani do teraz nie mogą wyjść z zachwytu. Wprost nie mogą się doczekać powrotu uwielbianego serialu fantasy, nawet tak okrojonego.
3. sezon "Dobrego omenu" będzie najlepszą rzeczą, jaką obejrzę w tym roku. Nie mam co do tego wątpliwości
Tak! "Dobry omen"! Mam obsesję na jego punkcie i nie mogę się doczekać 3. sezonu
Właśnie skończyłam powtórkę dotychczasowych odcinków "Dobrego omenu", bo za nim tęsknię i nie mogę się doczekać 3. sezonu
- czytamy na X (dawny Twitter).
Mając na uwadze, że od podobnych wpisów roi się w mediach społecznościowych, możemy spodziewać się prawdziwego hitu. Czy rzeczywiście 3. sezon "Dobrego omenu" się nim okaże? O tym przekonamy się już niedługo. Finałowa odsłona serialu fantasy zadebiutuje na Prime Video 13 maja.
