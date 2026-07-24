Netflix najlepszą premierę zostawił na koniec. To już zaraz

Sporo było w tym miesiącu interesujących produkcji na Netfliksie. Oprócz nowej "Enoli Holmes" pojawił się "Domek na prerii", który subskrybenci serwisu oglądali z poczuciem nostalgii, a także kolejny sezon "Ransom Canyon", czyli netfliksowego "Yellowstone". Na liście znalazł się również serial, który wzbudził moje zainteresowanie i po szybkim researchu wiedziałam, że to właśnie na tę produkcję będę czekać najbardziej. To tytuł oparty na prawdziwej historii największego śledztwa w sprawie morderstwa w historii szkockiej policji.

Zamach nad Lockerbie - kiedy premiera na Netflix?

"Zamach nad Lockerbie" to serial, który opowiada o katastrofie samolotu Pan Am Flight 103, do której doszło w 1988 roku. Produkcja, która opowiada o najbardziej tragicznym ataku terrorystycznym w historii Wielkiej Brytanii, zadebiutowała już co prawda w maju ubiegłego roku na kanale BBC One, ale już pod koniec lipca będą mogli obejrzeć ją subskrybenci Netfliksa na całym świecie.

Brytyjski serial koncentruje się na skutkach wydarzenia, do którego doszło 21 grudnia 1988 roku. Tego dnia samolot Pan Am Flight 103 eksplodował nad miasteczkiem Lockerbie w Szkocji, wskutek czego zginęło 270 osób. Władze rozpoczęły wówczas śledztwo w sprawie tego tragicznego aktu terroryzmu, które stało się największym śledztwem w historii szkockiej policji. Produkcja opiera się na zeznaniach świadków, pokazując współpracę lokalnych i amerykańskich organów ścigania.

"Zamach nad Lockerbie" to również historia o mieszkańcach tytułowego miasteczka, w tym rodzin ofiar, którzy stracili bliskich w tej katastrofie. Społeczność walczyła o sprawiedliwość, aby sprawcy eksplozji samolotu ponieśli konsekwencje. Można zatem przypuszczać, że produkcja skupi się nie tylko na ogólnej historii tej tragedii, ale również da głos poszczególnym osobom, które wskutek tej katastrofy poniosły ogromną stratę.

Brytyjską produkcję stworzyli Jonathana Lee i Adama Morane-Griffithsa, a za jej sterami stanął Michael Keillor. W obsadzie znaleźli się: Connor Swindells, Patrick J. Adams, Merritt Wever, Peter Mullan, Tony Curran, Eddie Marsan, Nicholas Gleaves, Kevin McKidd, Douglas Hodge, Lauren Lyle, Andrew Rothney, Phyllis Logan, Cora Bissett, Parker Sawyers, James Harkness, Molly Geddes, Khalid Laith i Amanda Drew.

Premiera serialu "Zamach nad Lockerbie" 30 lipca na Netfliksie.

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