Widzowie mają teorię na temat Ateny z Odysei. Nie mogę tego odzobaczyć

"Odyseja" zadebiutowała już na wielkich ekranach. Długo wyczekiwane widowisko to autorska adaptacja starożytnego eposu przypisywanego Homerowi w reżyserii Christophera Nolana w całości nakręcona kamerami IMAX. Fabuła koncentruje się na 40 ostatnich dniach wędrówki Odyseusza z wojny trojańskiej do Itaki, a historia przeplatana jest retrospekcjami z jego niebezpiecznych podróży. Tymczasem na zamku w Itace przebywają zalotnicy, którzy zabiegają o rękę żony Odysa, Penelopy.

W "Odysei" gwiazdorskiej obsady nie brakuje. W główną rolę Odyseusza wcielił się Matt Damon, Penelopę zagrała Anne Hathaway, a rola Telemacha przypadła Tomowi Hollandowi. Wśród gwiazd znalazła się również Zendaya.

Zendaya miała okazję współpracować z Christopherem Nolanem po raz pierwszy. W "Odysei" wcieliła w Atenę, grecką boginię mądrości i wojny. Jest ona jedną z najważniejszych postaci nie tylko w greckim panteonie, ale również w "Odysei" Homera. W poemacie jest ona przedstawiona jako patronka i przewodniczka Odyseusza, kiedy ten wraca po wojnie trojańskiej do domu. W filmie Nolana bohaterka Zendayi pojawia się zatem przede wszystkim w scenach z Damonem. Widzowie mają intrygującą teorię na temat tej postaci.

Teoria widzów na temat Ateny. Dlaczego bogini wyglądała właśnie tak?

Atena objawia się Odyseuszowi w trudnych momentach. Warto jednak zadać sobie pytanie, dlaczego przybiera właśnie taką postać? Odpowiedzi mogą być proste - bo to właśnie w ten sposób była przedstawiana na greckich malowidłach albo właśnie w ten sposób wyobrażał ją sobie Odys. Prawda może być jednak zupełnie inna.

Pod koniec filmu pojawia się wspomnienie głównego bohatera, kiedy wojownicy niszczą pomnik Ateny, ucinając mu głowę. W tym samym momencie rozgrywa się scena, którą można potraktować symbolicznie - Zendaya jako bogini jest trzymana przez dwóch mężczyzn i można sobie wyobrazić, jakby to właśnie jej w ludzkiej postaci ucinano głowę. Istnieje jednak teoria, która sprawi, że widzowie zupełnie inaczej będą postrzegać tę bohaterkę.

Otóż postać grana przez Zendayę mogła być zwykłą mieszkanką Troi, której śmierć Odyseusz widział na własne oczy. Spowodowało to u niego olbrzymią traumę i nie mógł sobie poradzić z tym wspomnieniem zamordowania niewinnej osoby. Właśnie dlatego, kiedy Atena objawiała się Odysowi, widział w niej właśnie ofiarę rzezi na wojnie trojańskiej. Trzeba przyznać, że jest to intrygująca teoria i zupełnie zmienia sposób patrzenia na "Odyseję".

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