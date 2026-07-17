Kogo gra Zendaya w Odysei? To nie takie proste

"Odyseja" zadebiutowała już na wielkich ekranach. Długo wyczekiwane widowisko to autorska adaptacja starożytnego eposu przypisywanego Homerowi w reżyserii Christophera Nolana w całości nakręcona kamerami IMAX. Fabuła koncentruje się na 40 ostatnich dniach wędrówki Odyseusza z wojny trojańskiej do Itaki, a historia przeplatana jest retrospekcjami z jego niebezpiecznych podróży. Tymczasem na zamku w Itace przebywają zalotnicy, którzy zabiegają o rękę żony Odysa, Penelopy.

W "Odysei" gwiazdorskiej obsady nie brakuje. W główną rolę Odyseusza wcielił się Matt Damon, Penelopę zagrała Anne Hathaway, a rola Telemacha przypadła natomiast Tomowi Hollandowi. Wśród gwiazd znalazła się również Zendaya, której kreacja może być dla wielu widzów nieoczywista. W kogo zatem wciela się aktorka?

Zendaya w Odysei - kogo gra? Aktorka wciela się w Atenę

Zendaya miała okazję współpracować z Christopherem Nolanem po raz pierwszy. W "Odysei" wcieliła w Atenę, grecką boginię mądrości i wojny. Jest ona jedną z najważniejszych postaci nie tylko w greckim panteonie, ale również w "Odysei" Homera. W poemacie jest ona przedstawiona jako patronka i przewodniczka Odyseusza, kiedy ten wraca po wojnie trojańskiej do domu. W filmie Nolana bohaterka Zendayi pojawia się zatem przede wszystkim w scenach z Damonem.

Roli Zendayi w "Odysei" nie zdradził jej jednak reżyser, ale jej mąż, Holland. Aktorka opowiedziała o tym w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Wszystko zaczęło się od tego, że Holland otrzymał rolę Telemacha. W związku z tym przyniósł on scenariusz do domu, a Zendaya przyznała się, że miała okazję na niego zerknąć.

Niedługo później Holland odbył spotkanie z Nolanem. Gdy wrócił do domu, Zendaya zaczęła go o nie wypytywać. To właśnie wtedy dowiedziała się, że ona również zagra w "Odysei". Mąż poprosił ją bowiem o ponowne przeczytanie scenariusza, mówiąc: "Przeczytaj go jeszcze raz, ale z myślą o Atenie". Gwiazda przyznała, że było to dla niej wyjątkowe, że informację o roli przekazał jej właśnie Holland.



I choć przez większość czasu widz widzie w niej Atenę, to ostatnie minuty zmieniają wydźwięk tej bohaterki i stawiają pytanie: czy to naprawdę była grecka bogini?



Gdy Odys wspomina rzeź Troi, widzi zabijanych i bitych. Gdy Achajowie niszczą świątynie Ateny, podnoszą rękę również na jej pomnik. W tym samym momencie, gdy żołnierze zwalają głowę statuy, widzimy, jak do szyi bohaterki granej przez Zendayę ktoś przystawia miecz. Nie jest do końca jasne, czy obraz ten miał sugerować, że ludzie Agamemnona podnieśli rękę na święte miejsce, czyli na samą Atenę. Czy może postać, którą widział Odys, była tak naprawdę ofiarą rzezi, wracającą do niego jak wyrzut sumienia, a on dostrzegł w niej boginię? To drugie wyjaśnienie byłoby o tyle uzasadnione, że oprócz niej, nie widzimy ani jednego innego bóstwa.



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