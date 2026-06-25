Moja ulubiona stylizacja Zendayi kosztowała 100 zł. Wyglądała jak milion dolarów

Zendaya i jej stylista Law Roach to duet, który doskonale się rozumie. Udowadniają to stylizacje aktorki, które właściwie za każdym razem zachwycają widzów i są przez nich szeroko omawiane. Gwiazda pojawiała się już w wielu ikonicznych strojach, tematycznie pasujących do premiery danej produkcji - przypomnijmy sobie obłędne stroje przy okazji premiery "Diuny" czy "Challengers" - i nie inaczej było w przypadku wszystkich "Spider-Manów". A że obecnie trwa trasa prasowa w związku z promocją najnowszej odsłony, "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", Zendaya i Law Roach mieli okazję zaprezentować zupełnie nowe stylówki. Ta z Paryża zapadnie mi w pamięć najbardziej.

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Zendaya wystąpiła na pokazie prasowym Spider-Man: Całkiem nowy dzień w koszulce za 35 dol.

Wcielająca się w MJ aktorka zaskoczyła widzów najnowszą stylizacją, w której pokazała się na trasie prasowym "Całkiem nowego dnia" w paryskim UGC Cine Cite Bercy. Nie zapłaciła za nią miliona dolarów, ale zdecydowanie wyglądała na milion dolarów. Jej stylówka, a konkretnie sama góra, kosztowała nieco 35 dol., czyli nieco ponad 100 zł - Zendaya wystąpiła przed fotoreporterami w oversize'owej ciemnoszarej koszulce z minimalistyczną grafiką Spider-Mana. Law Roach ujawnił, że kreacja została kupiona na eBayu.

"Styl nie zawsze musi kosztować fortunę" - napisał Roach na InstaStories, dołączając zrzut ekranu z oryginalnej oferty na eBayu. Koszulka, wystawiona jako rozmiar 2XL, została opisana jako używana, ale w dobrym stanie. Dzięki temu, że była za duża, Zendaya mogła nosić ją jako sukienkę. Aktorka przełamała ją szpilkami Christiana Louboutina w kolorze złamanej bieli, co dodało stylizacji elegancji.

Law Roach ujawnił, że stylizacja Zendayi została kupiona na eBayu za 35 dol.

Niedługo później internauci zaczęli szukać na eBayu tej samej koszulki. Jeden ze sprzedających, który posiadał ten T-shirt w swojej szafie, najwyraźniej zorientował się, że za sprawą Zendayi stanie się on bardzo pożądany, dlatego wystawił go za 200 dol. Jak można się domyśleć, ktoś już pokusił się o jego zakup i nie jest on już dostępny. Tym sposobem Zendaya udowodniła, że w czymkolwiek by się nie pokazała, będzie wyglądać jak milion dolarów, a jej stylista Roach ma nieprawdopodobne wyczucie stylu.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.