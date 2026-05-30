REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Drama to hit 2026 roku. Gdzie obejrzeć film z Zendayą?

A24 przyzwyczaiło widzów, że odpowiada za filmowe perły. Jedną z nich jest "Drama" - jedna z najlepszych tegorocznych produkcji, która zawitała na wielki ekran. Gdzie teraz można zobaczyć ten film?

Adam Kudyba
drama film gdzie obejrzec
REKLAMA

2026 rok jest bardzo owocny, jeśli chodzi o kino. Samo studio A24 może się pochwalić mocnymi graczami, którzy w ciągu ostatnich miesięcy z hukiem wskoczyli na wielki ekran. Jednym z nich jest "Wielki Marty", w kinach był też "Przepis na morderstwo", a przed nami seanse "Backrooms", "Robin Hood: Koniec legendy" czy "Tony'ego". A24 jak zwykle staje na wysokości zadania, jeśli chodzi o tworzenie wartościowego kina. Dowodem na aktualność tej tezy jest również "Drama" Kristoffera Borgliego.

REKLAMA

Drama - gdzie obejrzeć hit 2026 roku? Sprawdzamy

Emma (Zendaya) i Charlie (Robert Pattinson) wkrótce wezmą ślub i zostaną małżeństwem. Znają się od około dwóch lat, poznali się w uroczo niezręcznych okolicznościach, a obecnie ich głowy wypełniają przede wszystkim formalności związane z weselem - tu sala, tu DJ, tam kwestia weselnego tańca i ślubnych przemów Na spotkaniu z przyjaciółmi Mike'em (Mamoudou Athie) i Rachel (Alana Haim) w ramach rozluźnienia nastroju wszyscy decydują się na podzielenie się z resztą najbardziej wstydliwą rzeczą, jaką kiedyś zrobili. Gdy przychodzi kolej na Emmę, jej wyznanie okazuje się brzemienne w skutkach dla relacji przyszłych nowożeńców, a także dla samej ceremonii.

Przygoda "Dramy" w kinie powoli dobiega końca, co oznacza, że film ten jest już coraz bardziej dostępny w ramach usług VOD. Polska publiczność również ma szansę na tę formę seansu. Produkcję z Robertem Pattinsonem i Zendayą w rolach głównych można bowiem już kupić albo wypożyczyć. Oto lista ofert serwisów:

  • Prime Video - wypożyczenie 39,99 zł, kupno 49,99 zł
  • Megogo - wypożyczenie 39,90 zł
  • Polsat Box Go - wypożyczenie 38 zł
  • Rakuten - wypożyczenie 39,99 zł, kupno 59,99 zł
REKLAMA
DRAMA - GDZIE OBEJRZEĆ FILM?
Prime Video
Prime Video
Prime Video
MEGOGO
MEGOGO
MEGOGO
Polsat Box Go
Polsat Box Go
Polsat Box Go
Rakuten TV
Rakuten
Rakuten TV

"Drama" weszła do polskich kin stosunkowo niedawno, bowiem 10 kwietnia - czyli nieco ponad miesiąc temu. To chętnie oglądany film, w związku z czym nic dziwnego, że wciąż utrzymuje się w repertuarach kin. Jeśli, zamiast usług VOD, preferujecie seans w czterech ścianach kinowej sali, to jest on możliwy - przykładowo, zostały jeszcze do "obskoczenia" pojedyncze seanse w Cinema City w następujących miastach: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Łódź, Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa. Podobnie jest w Multikinie - tam "Drama" wciąż (choć na finiszu) jest grana m.in. w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
30.05.2026 08:12
Tagi: Robert PattinsonvodZendaya
REKLAMA
Najnowsze
7:13
Czy Spider-Noir powróci z 2. sezonem? Twórcy odpowiadają
Aktualizacja: 2026-05-30T07:13:00+02:00
21:21
Co obejrzeć po Off Campus? Podobne seriale w Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-29T21:21:00+02:00
18:59
Widziałem Drzewo magii. Tak niewiele zabrakło - recenzja
Aktualizacja: 2026-05-29T18:59:00+02:00
16:59
Internetowa sensacja zmieniła się w najlepszy horror 2026 roku
Aktualizacja: 2026-05-29T16:59:00+02:00
16:33
To nie koniec The Boys. Bohaterowie wracają za niecałe 2 tygodnie
Aktualizacja: 2026-05-29T16:33:00+02:00
15:40
Gwiezdne Miasteczko cuchnie mi PRL-em. I to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-05-29T15:40:02+02:00
14:45
Widzowie w żałobie po najlepszym serialu HBO Max. Dajmy im cierpieć w spokoju
Aktualizacja: 2026-05-29T14:45:48+02:00
13:26
Co obejrzeć na Netfliksie weekend? Wracają uwielbiane seriale
Aktualizacja: 2026-05-29T13:26:00+02:00
12:26
W nowym filmie Netfliksa gra pół Hollywood. Premiera już w czerwcu
Aktualizacja: 2026-05-29T12:26:00+02:00
12:09
Ile kosztuje streaming w Plusie? Pakiety, ceny i jak zrobić, żeby było jeszcze taniej
Aktualizacja: 2026-05-29T12:09:49+02:00
10:49
Top Model ma nową jurorkę. Wielka zmiana w programie
Aktualizacja: 2026-05-29T10:49:19+02:00
9:54
11. sezon Rancza coraz bliżej. Żak i Barciś znowu razem
Aktualizacja: 2026-05-29T09:54:40+02:00
9:45
Ta para będzie w centrum 2. sezonu Off Campus. Zmienili kolejność
Aktualizacja: 2026-05-29T09:45:19+02:00
9:14
Nowy Rambo ma datę premiery. Kiedy trafi do kin?
Aktualizacja: 2026-05-29T09:14:20+02:00
20:31
Korzystanie z Disney+ już nie będzie takie samo. Serwis usunął wygodną funkcję
Aktualizacja: 2026-05-28T20:31:00+02:00
19:27
Najlepsze fantasy Prime Video jednak doczeka się finału. Szybko poszło
Aktualizacja: 2026-05-28T19:27:00+02:00
18:33
Spider-Noir tylko w czerni i bieli. Nie przełączajcie na kolorową wersję
Aktualizacja: 2026-05-28T18:33:00+02:00
15:33
Sergey Adamczyka z For All Mankind wraca. Co trzeba wiedzieć o Star City?
Aktualizacja: 2026-05-28T15:33:00+02:00
14:54
Stamtąd naśladuje serial Netfliksa? Klimat jest ten sam
Aktualizacja: 2026-05-28T14:54:00+02:00
14:46
Afera o wodę na koncercie Taco Hemingwaya. Dlaczego była tak droga?
Aktualizacja: 2026-05-28T14:46:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA