Drama to hit 2026 roku. Gdzie obejrzeć film z Zendayą?

2026 rok jest bardzo owocny, jeśli chodzi o kino. Samo studio A24 może się pochwalić mocnymi graczami, którzy w ciągu ostatnich miesięcy z hukiem wskoczyli na wielki ekran. Jednym z nich jest "Wielki Marty", w kinach był też "Przepis na morderstwo", a przed nami seanse "Backrooms", "Robin Hood: Koniec legendy" czy "Tony'ego". A24 jak zwykle staje na wysokości zadania, jeśli chodzi o tworzenie wartościowego kina. Dowodem na aktualność tej tezy jest również "Drama" Kristoffera Borgliego.

Emma (Zendaya) i Charlie (Robert Pattinson) wkrótce wezmą ślub i zostaną małżeństwem. Znają się od około dwóch lat, poznali się w uroczo niezręcznych okolicznościach, a obecnie ich głowy wypełniają przede wszystkim formalności związane z weselem - tu sala, tu DJ, tam kwestia weselnego tańca i ślubnych przemów Na spotkaniu z przyjaciółmi Mike'em (Mamoudou Athie) i Rachel (Alana Haim) w ramach rozluźnienia nastroju wszyscy decydują się na podzielenie się z resztą najbardziej wstydliwą rzeczą, jaką kiedyś zrobili. Gdy przychodzi kolej na Emmę, jej wyznanie okazuje się brzemienne w skutkach dla relacji przyszłych nowożeńców, a także dla samej ceremonii.

Przygoda "Dramy" w kinie powoli dobiega końca, co oznacza, że film ten jest już coraz bardziej dostępny w ramach usług VOD. Polska publiczność również ma szansę na tę formę seansu. Produkcję z Robertem Pattinsonem i Zendayą w rolach głównych można bowiem już kupić albo wypożyczyć. Oto lista ofert serwisów:

Prime Video - wypożyczenie 39,99 zł, kupno 49,99 zł

- wypożyczenie 39,99 zł, kupno 49,99 zł Megogo - wypożyczenie 39,90 zł

- wypożyczenie 39,90 zł Polsat Box Go - wypożyczenie 38 zł

- wypożyczenie 38 zł Rakuten - wypożyczenie 39,99 zł, kupno 59,99 zł

"Drama" weszła do polskich kin stosunkowo niedawno, bowiem 10 kwietnia - czyli nieco ponad miesiąc temu. To chętnie oglądany film, w związku z czym nic dziwnego, że wciąż utrzymuje się w repertuarach kin. Jeśli, zamiast usług VOD, preferujecie seans w czterech ścianach kinowej sali, to jest on możliwy - przykładowo, zostały jeszcze do "obskoczenia" pojedyncze seanse w Cinema City w następujących miastach: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Łódź, Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa. Podobnie jest w Multikinie - tam "Drama" wciąż (choć na finiszu) jest grana m.in. w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

Adam Kudyba 30.05.2026 08:12

