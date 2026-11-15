Najlepszy film roku zainspirował użytkowników Disney+. Oglądają świetny serial

Wszyscy znamy zasadę obowiązującą na Disney+. Jeśli do kin wchodzi jakiś film Disneya, na platformie ogląda się produkcje z nim powiązane. Było tak już wielokrotnie. Zbliżała się premiera "Toy Story 5"? Subskrybenci chętnie sięgali po poprzednie części serii. Nadchodził "Zwierzogród 2"? Popularnością cieszyła się nie tylko poprzednia odsłona, ale też serial "Zwierzogród+". Takich przykładów można oczywiście mnożyć, bo wyjątki od przywołanej reguły są bardzo rzadkie (o ile w ogóle się zdarzają).

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Gdy spojrzymy na topki najpopularniejszych w ostatnich dniach filmów i seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju niby wszystko się zgadza. Są na nich produkcje, które użytkownicy oglądają już od dłuższego czasu od "Kevina samego w domu" po "Coco" i od "VisionQuest" po "WandaVision". Tylko nagle w jednym zestawieniu pojawił się tytuł znacznie starszy. Taki, który - mogłoby się wydawać - zaginął gdzieś w odmętach oferty platformy. To czemu wypłynął? Bo wiąże się z nowym kinowym hitem. Tylko innym niż zazwyczaj w podobnych przypadkach.

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Disney+ - co obejrzeć?

Mamy do czynienia ze złotym dotykiem Nathana. Fieldera oczywiście. Bo w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju znalazła się "Zepsuta krew". To fabularyzowana opowieść o Elizabeth Holmes - niegdysiejszej gwiazdy Doliny Krzemowej, która została skazana za oszustwo. Bardzo brawurowe oszustwo, należałoby dodać. To właśnie o niej wspomniany komik wraz z Lance'em Oppenheimem zrobili głośny dokument "Zobaczysz wszystko".

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W "Zobaczysz wszystko" oglądamy Nathana Fieldera, który postanowił spędzić z Elizabeth Holmes ostatnie dni przed jej pójściem do więzienia. I wtedy... No nie, nie będziemy psuć nikomu zabawy. Choć istnieje spora szansa, że ten blisko trzygodinny dokument już widzieliście. To prawdziwy hit. Najpierw podbił serca amerykańskich krytyków i publiczności. Na Rotten Tomatoes cieszy się 96 proc. pozytywnych recenzji. Ale to jeszcze nic. Stał się przecież najlepiej ocenianym filmem w historii Letterboxd.

Przy takim szumie nic dziwnego, że Polacy rzucili się na "Zobaczysz wszystko", gdy tylko weszło do kin. Co prawda premiera była niedawno, bo 6 listopada, ale film już wcześniej można było zobaczyć na pokazach przedpremierowych. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Dzięki temu - jak w swoich mediach społecznościowych informował dystrybutor - do 10 listopada produkcję zdążyło obejrzeć ponad 140 tys. rodzimych widzów i widzek.

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"Zobaczysz wszystko" nie tylko podejmuje ten sam temat, ale też w zaskakujący sposób łączy się z "Zepsutą krwią". Z tego właśnie względu użytkownicy Disney+ tak chętnie zaczęli po nią sięgać - przed albo po seansie filmu Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima. Produkcja zajmuje więc siódme miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju.

To spore osiągnięcie. Po raz pierwszy w topkach Disney+ wypłynął tytuł powiązany z filmem, z którym Disney nie ma nic wspólnego. Niezależnie jednak od dalszej popularności "Zobaczysz wszystko" to zainteresowanie "Zepsutą krwią" może długo nie potrwać. Weźmy bowiem pod uwagę, że użytkownicy platformy są już w trybie świątecznym.

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Akurat po topce seriali tego na razie nie widać, ale w zestawieniu najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju czuć klimat Bożego Narodzenia. Użytkownicy oglądają "Kevina samego w domu" i "Kevina samego w Nowym Jorku" jeszcze chętniej niż dotychczas, bo kultowe produkcje wskoczyły na pierwszą i drugą pozycję listy.

Prócz "Kevinów" Polacy chętnie sięgają po dwie części "Śniętego Mikołaja" i nowość "The 12 Dates of Christmas". Tak, połowa topki jest zawalona filmami świątecznymi. I nie należy się spodziewać, że ich liczba w zestawieniu zmaleje. Boże Narodzenie coraz bliżej, więc trend będzie się nasilał. No cóż, nie ma co z tym walczyć. Pozostaje jedynie samemu poddać się świątecznemu klimatowi.

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