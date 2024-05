„Zmierzch”: gdzie obejrzeć online? Kolejność filmów z serii o wampirach

„This is the skin of a killer, Bella” – to zdanie kojarzy się już raczej tylko z jednym, a mianowicie z kultową wręcz sceną w lesie, gdy Bella Swan (Kristen Stewart) po raz pierwszy widzi mieniącą się w promieniach słońca skórę wampira imieniem Edward (Robert Pattinson). Teraz wszystko, co świeci się w bardzo podobny sposób, przywołuje na myśl pierwszą część „Zmierzchu” z 2008 roku. Aż ciężko uwierzyć, że od premiery minęło już 16 lat. Ten tytuł zdecydowanie nie daje o sobie zapomnieć. Jest to bardzo duża zasługa użytkowników platformy TikTok, którzy regularnie w swoich filmikach nawiązują do scen ze „Zmierzchu”. Nic dziwnego, gdyż kuriozalność niektórych kadrów czy dialogów uwydatnia się jeszcze bardziej wraz z upływem czasu.



Aktualnie cała seria jest obiektem żartów i perfekcyjnym wręcz źródłem memów, ale trzeba przyznać, że to właśnie ona przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju karier głównych aktorów. Robert Pattinson bardzo długo walczył z wizerunkiem bezuczuciowego krwiopijcy, który zakochuje się w śmiertelniczce. Wiele osób zarzucało mu ówcześnie brak jakichkolwiek umiejętności aktorskich. Teraz wiemy już, że była to nieprawda. Pattinson zdążył zabłysnąć nawet jako Batman. Nie sposób również nie wspomnieć o genialnej roli w równie zjawiskowym filmie „Lighthouse”. Z kolei Kristen Stewart, której zarzucano występowanie tylko i wyłącznie z jednym wyrazem twarzy, pokazała swoje inne oblicze m.in. w tytule „Spencer”, gdzie wcieliła się w rolę księżnej Diany. Można zatem śmiało powiedzieć, że tak się wszyscy śmiali, a teraz z wielką chęcią oglądają ich na ekranach.