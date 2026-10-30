Znakomity polski kryminał dobiega końca. Widzowie czekają na finał

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery 5. odcinka serialu "Zmora".

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"Zmora" ledwo co zadebiutowała w serwisie HBO Max, a już trzeba się będzie z nią pożegnać. Polski serial kryminalny na podstawie powieści Roberta Małeckiego był dla wielu widzów - a szczególnie dla miłośników "Chyłki" - wyjątkowy. Dzięki niemu mogli oni ponownie zobaczyć w akcji Magdalenę Cielecką. To właśnie ona wcieliła się w główną rolę Kamy Kossowskiej, dziennikarki, która, chcąc nie chcąc, angażuje się w sprawę zaginięcia swojego kolegi z dzieciństwa, po tym gdy wznawia ją archiwum X z Tomaszem Korczem na czele. Jak zakończy się to śledztwo? Dowiemy się w ostatnim odcinku serialu.

Zmora - finał polskiego serialu kryminalnego zmierza do HBO Max

W 5. odcinku Kama konsultuje się z Korczem (Piotr Żurawski) w sprawie anonimów. Zdjęcie, które pokazuje jej detektyw, jest pretekstem do retrospekcji. Tego dnia w 1981 r. doszło do spotkania Knapów, Bąków i Kosowskich, podczas którego wyszło na jaw, że matka Kamy bierze leki, które przepisuje Ryszard. Widać, że działają na nią otumaniająco i być może to właśnie dlatego Barbara Kosowska bierze swoją córeczkę i skacze z mostu. Na szczęście obie przeżyły.

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Magdalena Cielecka w serialu "Zmora"

Waldemar Kosowski postanawia podjąć odpowiednie kroki, aby już nigdy do takiej sytuacji nie doszło. Wraz z przyjaciółmi rozmyśla, co będzie dla niej najlepsze - zamknięcie w więzieniu, a może pobyt na oddziale w szpitalu psychiatrycznym. Ostatecznie mąż Barbary postanawia uciec się do makabrycznego rozwiązania, jakim jest uduszenie swojej żony. Po popełnieniu zbrodni, będąc pod wpływem alkoholu, wsiada w samochód, co skutkuje uderzeniem w drzewo. Potwierdziło się jednocześnie to, że jego żona nie zginęła w wypadku samochodowym.

Ostatnia scena przenosi nas do szpitala, gdzie ojciec Kamy trafił po próbie samobójczej. Mężczyzna jest osobą, która najpewniej jest brakującym puzzlem do układanki, która ma pokazać, co tak naprawdę stało się z Piotrkiem Knapem. To z pewnością będzie ekscytujący odcinek i warto na niego czekać. Finałowy epizod "Zmory" zadebiutuje w serwisie HBO Max już 6 listopada.

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