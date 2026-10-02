Kiedy nowe odcinki Zmory od HBO Max? Harmonogram

Subskrybenci HBO Max w październiku będą mieli co oglądać. Do biblioteki serwisu dołączył serial "Zmora", czyli adaptacja wciągającej powieści kryminalnej autorstwa Roberta Małeckiego o tym samym tytule. Oznacza to, że kolejny polski kryminał znajdzie się w kolekcji rodzimych produkcji, co z pewnością ucieszy fanów tego typu rozrywki.

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Fabuła "Zmory" jest już znana. W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że akcja serialu będzie osadzona zarówno we współczesności, jak i w latach 80. i 90. W tych okresach będą splatać się losy bohaterów, którzy będą musieli zmierzyć się z lękami oraz niewygodną prawdą. Ma być to mroczna opowieść o ukrywanych przez dekady sekretach, które w końcu zaczynają wychodzić na jaw.

Ile odcinków będzie liczyć "Zmora" i kiedy kolejne odcinki będą debiutowały w serwisie HBO Max? Sprawdzamy.

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Zmora - kiedy premiera nowych odcinków? Sprawdzamy, ile odcinków liczy serial od HBO Max

Premierowy odcinek serialu "Zmora" zadebiutuje w HBO Max 2 października. Produkcja liczy w sumie 6 odcinków po około 45 minut, co oznacza, że seans nie będzie zbyt długi. Widzowie muszą sobie zarezerwować niecałe 5 godzin, aby obejrzeć "Zmorę" w całości, o ile będą chcieli zaczekać, aż wszystkie odcinki zadebiutują w serwisie.

Ci, którzy nie mogą doczekać się nowego polskiego kryminału będą go z pewnością oglądać odcinek po odcinku. Te będą debiutowały co tydzień, począwszy od piątku, 2 października. Harmonogram premier kolejnych epizodów prezentuje się następująco:

Zmora, 1. odcinek - 2 października

Zmora, 2. odcinek - 9 października

Zmora, 3. odcinek - 16 października

Zmora, 4. odcinek - 23 października

Zmora, 5. odcinek - 30 października

Zmora, 6. odcinek - 6 listopada

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Magdalena Cielecka i Piotr Żurawski

W centrum fabuły znajduje się kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska (Cielecka), która wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień oraz pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. W tym samym czasie komisarz Tomasz Korcz (Żurawski) ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa. Dziennikarka postanawia zaangażować się w śledztwo, a każdy kolejny trop sprawia, że granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać.

W bohaterów "Zmory" wcielą się popularni polscy aktorzy. Obok Cieleckiej i Żurawskiego na ekranie pojawią się: Łukasz Simlat, Piotr Głowacki, Aleksander Krupa, Maria Pakulnis, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Jankowski, Dorota Kolak, Robert Gulaczyk, Anna Mrozowska, Monika Pikuła, Anouk Matejka i Waldemar Kownacki. Wśród młodych aktorów znaleźli się natomiast Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel i Olgierd Blacharz, a gościnne występy zaliczą Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska.

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Serial wyreżyseruje Łukasz Jaworski, za scenariusz odpowiedzialni są Kacper Wysocki i Adam Guziński, a autorem zdjęć jest Maciej Sobieraj.

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