8 nowości w HBO Max. To nie Supergirl jest najważniejsza
Weekend otwiera się przed nami wielkimi krokami. HBO Max uznało ten moment za idealny do tego, by poczęstować widza odprężającym, szalonym kinem. Platforma dodała do swojej oferty kilka nowych tytułów, ale to trzy z nich mają potencjał, by prawdziwie podbić serca użytkowników streamingu.
Użytkownicy HBO Max mają niewątpliwie problem bogactwa. W momencie pisania tego tekstu serwis został już zasilony przez "Supergirl", która prawdopodobnie zamiesza w rankingach oglądalności. Jeśli chodzi o filmy, konkurencją dla niej są okupujący podium "Ulepszeni" z Tomem Feltonem, "Rewolwerowcy" z Nicolasem Cage'em, a także "Wartość sentymentalna". Decydenci platformy streamingowej uznali, że to i tak za mało, i 10 września dodali legendarną już serię, na której szczyt popularności moje pokolenie już nie zdążyło się załapać, ale i tak ma ona ważne miejsce w XXI-wiecznej kinematografii.
HBO Max zaszalało. Oprócz Supergirl wleciało Kac Vegas
Chodzi oczywiście o "Kac Vegas" - zapoczątkowaną w 2009 roku serię, którą w całości wyreżyserował Todd Phillips, autor jednej z najbardziej intrygujących karier w Hollywood. Z faceta, który odpowiadał m.in. za "Starsky'ego i Hutcha" czy "Old School: Niezaliczoną", stał się znakomitym i przenikliwym twórcą takich dzieł jak "Rekiny wojny", czy dylogia o Jokerze granym przez Joaquina Phoenixa. Seria spod szyldu "Kac Vegas" jest jednak raczej najbardziej kojarzonym z jego nazwiskiem dorobkiem. Pierwszy film opowiada o Philu (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) i Alanie (Zach Galifianakis) i Dougu (Justin Bartha) - czterech przyjaciołach, którzy wybierają się do Vegas na wieczór kawalerski tego ostatniego. Następnego ranka budzą się z okropnym bólem głowy, co i tak nie jest ich największym problemem. Pokój hotelowy jest zdemolowany, w łazience siedzi żywy tygrys, w szafie płacze dziecko, a pan młody gdzieś zniknął.
Druga część miała swoją premierę dość szybko, bo dwa lata po premierze "jedynki". Stu żeni się w Tajlandii ze swoją wybranką Lauren (Jamie Chung). Ostatnie, czego chce, to powtórka ze słynnego wieczoru kawalerskiego w Vegas, a zatem stawia na coś znacznie "grzeczniejszego". Plan oczywiście bierze w łeb, bo dzień po wspólnym, męskim ognisku z bratem Lauren, Teddym (Mason Lee), Stu, Phil i Alan budzą się w hotelu w Bangkoku. Nic nie pamiętają, a gdy się budzą, panuje istny chaos - jeden ma ogoloną głowę, drugi - tatuaż na twarzy, po domu biega małpa, a gdzie są Teddy i Doug - tego nie wiadomo.
Był wieczór kawalerski, potem wesele, a zatem trzecia część nie mogła powtórzyć któregokolwiek z tych wydarzeń. Tym razem mowa o śmierci ojca Alana. Reszta bandy bardzo chce pocieszyć swojego kolegę, pomóc mu stanąć na nogi i pokonać problemy, z którymi się zmaga. Gdy zawożą go do ośrodka, wpadają w niespodziewane (ale czy na pewno?) tarapaty. Bohaterowie padają ofiarami brutalnego napadu, a Doug zostaje uprowadzony. Koledzy, by go uratować, muszą odnaleźć swojego starego znajomego, Leslie Chowa (Ken Jeong).
HBO Max: pełna lista dodanych nowości. Nie tylko Supergirl
- Supergirl
- The Last Woodsmen, odc. 1-8
- Gold Rush
- Kac Vegas
- Kac Vegas w Bangkoku
- Mój mistrz
- Kac Vegas 3
- Mine Rescue with Freddy & Juan VI, odc. 1-6
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