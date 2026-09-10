8 nowości w HBO Max. To nie Supergirl jest najważniejsza

Użytkownicy HBO Max mają niewątpliwie problem bogactwa. W momencie pisania tego tekstu serwis został już zasilony przez "Supergirl", która prawdopodobnie zamiesza w rankingach oglądalności. Jeśli chodzi o filmy, konkurencją dla niej są okupujący podium "Ulepszeni" z Tomem Feltonem, "Rewolwerowcy" z Nicolasem Cage'em, a także "Wartość sentymentalna". Decydenci platformy streamingowej uznali, że to i tak za mało, i 10 września dodali legendarną już serię, na której szczyt popularności moje pokolenie już nie zdążyło się załapać, ale i tak ma ona ważne miejsce w XXI-wiecznej kinematografii.

REKLAMA

HBO Max zaszalało. Oprócz Supergirl wleciało Kac Vegas

Chodzi oczywiście o "Kac Vegas" - zapoczątkowaną w 2009 roku serię, którą w całości wyreżyserował Todd Phillips, autor jednej z najbardziej intrygujących karier w Hollywood. Z faceta, który odpowiadał m.in. za "Starsky'ego i Hutcha" czy "Old School: Niezaliczoną", stał się znakomitym i przenikliwym twórcą takich dzieł jak "Rekiny wojny", czy dylogia o Jokerze granym przez Joaquina Phoenixa. Seria spod szyldu "Kac Vegas" jest jednak raczej najbardziej kojarzonym z jego nazwiskiem dorobkiem. Pierwszy film opowiada o Philu (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) i Alanie (Zach Galifianakis) i Dougu (Justin Bartha) - czterech przyjaciołach, którzy wybierają się do Vegas na wieczór kawalerski tego ostatniego. Następnego ranka budzą się z okropnym bólem głowy, co i tak nie jest ich największym problemem. Pokój hotelowy jest zdemolowany, w łazience siedzi żywy tygrys, w szafie płacze dziecko, a pan młody gdzieś zniknął.

Druga część miała swoją premierę dość szybko, bo dwa lata po premierze "jedynki". Stu żeni się w Tajlandii ze swoją wybranką Lauren (Jamie Chung). Ostatnie, czego chce, to powtórka ze słynnego wieczoru kawalerskiego w Vegas, a zatem stawia na coś znacznie "grzeczniejszego". Plan oczywiście bierze w łeb, bo dzień po wspólnym, męskim ognisku z bratem Lauren, Teddym (Mason Lee), Stu, Phil i Alan budzą się w hotelu w Bangkoku. Nic nie pamiętają, a gdy się budzą, panuje istny chaos - jeden ma ogoloną głowę, drugi - tatuaż na twarzy, po domu biega małpa, a gdzie są Teddy i Doug - tego nie wiadomo.

REKLAMA

Był wieczór kawalerski, potem wesele, a zatem trzecia część nie mogła powtórzyć któregokolwiek z tych wydarzeń. Tym razem mowa o śmierci ojca Alana. Reszta bandy bardzo chce pocieszyć swojego kolegę, pomóc mu stanąć na nogi i pokonać problemy, z którymi się zmaga. Gdy zawożą go do ośrodka, wpadają w niespodziewane (ale czy na pewno?) tarapaty. Bohaterowie padają ofiarami brutalnego napadu, a Doug zostaje uprowadzony. Koledzy, by go uratować, muszą odnaleźć swojego starego znajomego, Leslie Chowa (Ken Jeong).

HBO Max: pełna lista dodanych nowości. Nie tylko Supergirl

Supergirl

The Last Woodsmen, odc. 1-8

Gold Rush

Kac Vegas

Kac Vegas w Bangkoku

Mój mistrz

Kac Vegas 3

Mine Rescue with Freddy & Juan VI, odc. 1-6

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Więcej o HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.