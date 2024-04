Mało wam cringe'u po "The Curse" od SkyShowtime? Więcej znajdziecie na HBO Max

"The Curse" to jedna z najlepszych rzeczy, jakie przydarzyły się telewizji w ostatnich latach (a na pewno w zeszłym roku). Dostępny u nas na SkyShowtime serial zebrał 94 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i trafił też do całkiem sporego grona widzów. A to przecież nie jest standardowa produkcja do kotleta. Wystawia widza na ciężką próbę - prowokuje, wymusza cierpliwość, a do tego... żenuje. To, co czyni ją tak wyjątkową to jej cringe. W końcu bohaterowie zawsze dobra pragnąc, wiecznie wpadają w pułapki politycznej poprawności.



Nathan Fielder opanował tego typu humor do perfekcji. Dopracowywał go w "Złotym dotyku Nathana", w którym, wykorzystując swoje biznesowe doświadczenie, pomagał właścicielom małych firm poprawić wyniki finansowe. Podczas realizacji serialu wpadł mu do głowy jeszcze jeden pomysł na serial. Zainspirowały go przemyślenia na temat ludzkiej potrzeby, kontrolowania własnej przyszłości. Tak narodziła się, dostępna na HBO Max "Próba generalna".