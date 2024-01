Jeśli chcesz komuś wytłumaczyć, co to "cringe", pokaż mu ten serial na SkyShowtime. Jest przezabawny

Fielder i Safdie lubią przyglądać się odbiciom bohaterów w lustrach, spoglądać na nich przez szyby, czy ekrany smartfonów. Jakby chcieli zakrzywić ich obraz. Prowadzą tym samym do zderzenia wizerunki, jaki sami kreują z ich prawdziwą naturą. W jednej ze scen Whitney prosi partnera, aby pomógł jej ściągnąć sweter, w którym utknęła. Para postanawia to potem powtórzyć i nagrać, aby pokazać w mediach społecznościowych, jacy to są fajni. To jednak prowadzi już nie do komicznego finału, tylko kłótni.