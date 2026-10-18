Kultowy thriller Shyamalana uratował aktora. Utrzymuje się z niego do teraz
"Split" to jeden z najpopularniejszych filmów w kolekcji M. Night Shyamalana. Dzięki temu, że widzowie po latach od jego premiery nadal tak chętnie go oglądają, James McAvoy, odtwórca głównej roli, wciąż może się dzięki niemu utrzymywać. Jak się okazuje, w jego życiu nie jest kolorowo.
Łezka się w oku kręci na myśl o filmie "Split" z 2016 r. Nie był to thriller idealny, choć na pewno jeden z najlepszych wśród innych produkcji M. Night Shyamalana; a już na pewno ten, który pozwolił Jamesowi McAvoyowi rozwinąć skrzydła. W "Splicie" gra on porywacza o wielu różnych osobowościach, które potrafi opanować, jednak nie wówczas, kiedy każda kolejna przejmuje tę dominującą. Dzięki temu aktor zagrał w jednej produkcji kilka zupełnie różnych bohaterów.
Mimo że aktor wcielał się w Profesora X w "X-Menach" czy Frankensteina w "Victorze Frankensteinie" i zagrał w takich produkcjach jak "To: Rozdział 2", "Together" czy "Deadpool 2", to jednak z thrillera Shyamalana wciąż się utrzymuje.
James McAvoy otrzymuje tantiemy z filmu Split. Thriller Shyamalana przynosi mu stały dochód
McAvoy pojawił się niedawno w jednym z odcinków podcastu "Happy Sad Confused". Podczas rozmowy ujawnił, że to właśnie "Split" wciąż przynosi mu stały dochód i dzięki niemu może się utrzymać:
Czasami dostaje się jakiś czek na kilkaset funtów, a bywa też, że przychodzi wypłata rzędu 25 centów - wtedy człowiek myśli: "Koszt wysłania tego pocztą jest wyższy niż kwota, którą mógłbym zrealizować. Jedynym tytułem, który przynosi mi stały dochód, jest "Split".
I dodał:
Film kosztował około 6 milionów dolarów, a na promocję wydano może z 30 milionów. Już w pierwszy weekend zarobiliśmy 40 milionów, więc wyszliśmy na plus. Pierwszy czek z tantiemami przyszedł zaraz po premierowym weekendzie. To było szaleństwo.
Fabuła filmu "Split" koncentruje się na mężczyźnie (McAvoy), u którego zdiagnozowano 23 odrębne osobowości. Trzy dziewczyny, które zostają przez niego porwane, będą musiały spróbować uciec, zanim obudzi się w nim 24, najbardziej przerażająca osobowość.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- "Niezniszczalny", "Szósty zmysł", "Split". M. Night Shyamalan i jego najlepsze filmy
- Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
- Twórca ikonicznych thrillerów oskarżony o plagiat. Chodzi o jeden z najlepszych seriali Apple'a
- Zamiast oglądać nowy horror Shyalamana, lepiej sięgnij po jakiś jego wcześniejszy film
- M. Night Shyamalan wraca do opowieści o superbohaterach. Glass to kontynuacja Split i Niezniszczalnego
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.