Kultowy thriller Shyamalana uratował aktora. Utrzymuje się z niego do teraz

Łezka się w oku kręci na myśl o filmie "Split" z 2016 r. Nie był to thriller idealny, choć na pewno jeden z najlepszych wśród innych produkcji M. Night Shyamalana; a już na pewno ten, który pozwolił Jamesowi McAvoyowi rozwinąć skrzydła. W "Splicie" gra on porywacza o wielu różnych osobowościach, które potrafi opanować, jednak nie wówczas, kiedy każda kolejna przejmuje tę dominującą. Dzięki temu aktor zagrał w jednej produkcji kilka zupełnie różnych bohaterów.

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Mimo że aktor wcielał się w Profesora X w "X-Menach" czy Frankensteina w "Victorze Frankensteinie" i zagrał w takich produkcjach jak "To: Rozdział 2", "Together" czy "Deadpool 2", to jednak z thrillera Shyamalana wciąż się utrzymuje.

James McAvoy otrzymuje tantiemy z filmu Split. Thriller Shyamalana przynosi mu stały dochód

McAvoy pojawił się niedawno w jednym z odcinków podcastu "Happy Sad Confused". Podczas rozmowy ujawnił, że to właśnie "Split" wciąż przynosi mu stały dochód i dzięki niemu może się utrzymać:

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Czasami dostaje się jakiś czek na kilkaset funtów, a bywa też, że przychodzi wypłata rzędu 25 centów - wtedy człowiek myśli: "Koszt wysłania tego pocztą jest wyższy niż kwota, którą mógłbym zrealizować. Jedynym tytułem, który przynosi mi stały dochód, jest "Split".

James McAvoy w filmie "Split"

I dodał:

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Film kosztował około 6 milionów dolarów, a na promocję wydano może z 30 milionów. Już w pierwszy weekend zarobiliśmy 40 milionów, więc wyszliśmy na plus. Pierwszy czek z tantiemami przyszedł zaraz po premierowym weekendzie. To było szaleństwo.

Fabuła filmu "Split" koncentruje się na mężczyźnie (McAvoy), u którego zdiagnozowano 23 odrębne osobowości. Trzy dziewczyny, które zostają przez niego porwane, będą musiały spróbować uciec, zanim obudzi się w nim 24, najbardziej przerażająca osobowość.

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