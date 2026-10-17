Widzieliście Zwierzęta Netfliksa? 6 podobnych (i lepszych) thrillerów

Główną postacią filmu jest Mark Kimball (Ben Affleck) - niezależny kandydat na burmistrza Los Angeles, który chce zmienić miasto na lepsze. Ostatnie przedwyborcze sondaże sugerują, że mimo ciężkiej pracy i grubych pieniędzy włożonych w tę kampanię, nieznacznie przegra. Niedługo później wraz z żoną Abigail (Kerry Washington) dowiadują się, że ich syn został porwany. Autor tego czynu żąda wysokiego okupu, co rozpoczyna szereg skomplikowanych zdarzeń, w trakcie których na jaw wyjdą sekrety małżonków.

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Wyścig z czasem, okup za cudzą wolność, silny wątek polityczny, ludzkie życie na szali, groźny przeciwnik, który jest w stanie pozbawić życia zakładnika. To właśnie m.in. z tych motywów składa się film Bena Afflecka. Nie każdy wychodzi mu w scenariuszu idealnie, ale reżyser realizuje plan minimum w postaci zaangażowania widza wciągającą, pełną zwrotów akcji, historią. Wybraliśmy 6 najlepszych tytułów, które powinny się spodobać fanom "Zwierząt".

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Operacja Argo

A zaczynamy od gwiazdorsko obsadzonego hitu, który przyniósł Affleckowi-reżyserowi chwałę i 3 Oscary, w tym za najlepszy film. Akcja rozgrywa się w 1979 roku, w ogarniętym rewolucją Iranie. Zwolennicy Chomeiniego przeprowadzają szturm na budynek ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie, a szóstce pracowników placówki udaje się zbiec i ukryć. Ich życie jest jednak zagrożone, a czas ucieka. Tony Mendez (Affleck), oficer CIA i zarazem specjalista od ewakuacji ludzi z wrogich terytoriów, wciela w życie szalony i zuchwały plan, by pomóc dyplomatom opuścić Iran.

kadr z filmu "Operacja Argo"

Labirynt

Thriller o rodzicu, który zapłaci każdą możliwą cenę, by zbliżyć się do odnalezienia zaginionego dziecka. Zamieszkały w Bostonie Keller Dover (Hugh Jackman) ma normalne, ustabilizowane życie. Rodzinny i zawodowy spokój momentalnie jednak znika w momencie, gdy jego sześcioletnia córeczka Anna zostaje uprowadzona. Policja, pomimo aresztowania Alexa Jonesa (Paul Dano), młodego mężczyzny, którego samochód stał blisko miejsca tragedii, zdaje się być daleka od rozwiązania sprawy, co frustruje prowadzącego ją detektywa Lokiego (Jake Gyllenhaal). Widząc indolencję policji, Keller postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie poznać prawdę.

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kadr z filmu "Labirynt"

Wszystkie pieniądze świata

Dość świeży, ale mam wrażenie, że już nieco zapomniany kryminał Ridleya Scotta. Fabuła rozgrywa się w 1973 roku, kiedy to nastoletni wnuk miliardera J. Paul Getty'ego zostaje porwany przez zorganizowaną grupę przestępczą. Mimo starań Gail (Michelle Williams), matki chłopaka, ekscentryczny bogacz nie chce zapłacić bardzo wysokiego okupu. Getty odmawia byłej synowej, twierdząc, że zachęciłoby to do dalszych porwań członków jego rodziny. Zamiast tego prosi byłego agenta CIA, Fletchera Chace'a (Mark Wahlberg) o zbadanie sprawy.

kadr z filmu "Wszystkie pieniądze świata"

Okup

Tom Mullen (Mel Gibson) to człowiek sukcesu, właściciel czwartych pod względem wielkości linii lotniczych w USA, żyjący w luksusowych warunkach wraz z żoną Kate (Rene Russo) i synkiem Seanem. Chłopiec nagle zostaje uprowadzony, a niedługo później Mullenowie otrzymują wiadomość, w której porywacze w zamian za uwolnienie dziecka żądają okupu w wysokości 2 mln dolarów. Mullen ma tylko 48 godzin na dostarczenie pieniędzy. Mężczyzna staje przed trudnym wyborem, a następnie podejmuje desperacką decyzję, która stawia na szali wszystko.

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kadr z filmu "Okup"

Dzień zero

Co ciekawe, kolejna propozycja z postacią o nazwisku Mullen, jednak zupełnie inna. To miniserial Netfliksa, którego centralną postacią jest George Mullen (Robert De Niro) - były prezydent Stanów Zjednoczonych. Po niezwykle bogatym w ludzkie ofiary cyberataku, polityk, mimo protestów córki-kongresmenki (Lizzy Caplan), przyjmuje od prezydent Evelyn Mitchell (Angela Bassett) nominację i staje na czele specjalnej komisji, której celem jest wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Główny bohater z czasem wpada na trop spisku, jednocześnie zmagając się z ciężarem własnego dziedzictwa.

kadr z serialu "Dzień zero"

Od góry do dołu

Film o tyle godny wspomnienia, że bezpośrednio będący nową wersją "Nieba i piekła" Akiry Kurosawy, który to z kolei film japońskiego mistrza jest uznawany także za inspirację do "Zwierząt" (mimo tego, że Ben Affleck się nią nie szczyci). Dzieło Apple TV i Spike'a Lee, opowiada historię Davida Kinga (Denzel Washington), nowojorskiego barona muzycznego, założyciela studia Stackin' Hits Records. Choć sprzedał udziały, zamierza odkupić większość z nich, aby uniknąć przejęcia przez konkurencyjną wytwórnię. W dniu, w którym transakcja miała zostać sfinalizowana, King odbiera anonimowy telefon od z żądaniem 17,5 mln dolarów - jego syn Trey został bowiem porwany.

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kadr z filmu "Od góry do dołu"

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