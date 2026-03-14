REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Ten film policyjny prosto z kina zapuszkował użytkowników Disney+

Nie mogło się skończyć inaczej. Użytkownicy Disney+ już od dawna łaknęli tej premiery kinowego hitu. Bo nie chodzi o jakiś tam hit. Chodzi o TEN HIT. Najbardziej kasową hollywoodzką produkcję zeszłego roku. Film policyjny pod postacią animowanego "Zwierzogrodu 2" przed chwilą trafił na platformę. I od razu stał się przebojem.

Rafał Christ

REKLAMA

Nie tylko "Zwierzogród 2" stał się hitem Disney+. W topkach najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju znajdziemy całe jego uniwersum. Bo chociażby spin-off serii "Zwierzogród+" nagle wleciał do zestawienia najchętniej oglądanych seriali w serwisie. Zajmuje jego drugie miejsce. Mimo wszystko użytkownicy częściej sięgają po "Love Story", które zabiera ich za kulisy romansu Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette.

"Love Story" przed chwilą doczekało się siódmego odcinka. Trafił on na Disney+ dosłownie wczoraj, co zdecydowanie podbiło zainteresowanie produkcją. Użytkownicy od samej jej premiery 13 lutego uważnie śledzą kolejne epizody. Zostałym im jeszcze dwa. Finał zadebiutuje 26 marca. Nie ma więc sensu liczyć, że do tego czasu tytuł zejdzie z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. "Zwierzogród+" będzie musiał zadowolić się środkowym stopniem podium zestawienia.

OGLĄDAJ NA DISNEY+:
Disney+
DISNEY+
Disney+
REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

Ale "Zwierzogród+" cieszył się już różnymi miejscami w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. To produkcja z 2022 roku, o której użytkownicy platformy przypomnieli sobie, gdy "Zwierzogród 2" wchodził do kin. To wtedy właśnie serialowy spin-off rozgościł się w zestawieniu największych hitów serwisu. I długo z niego nie schodził. Do pary zresztą z pierwszą odsłoną całej serii.

Bo tak to zazwyczaj działa. Jak Disney wprowadza jakiś nowy film do kin, użytkownicy Disney+ oglądają wszystko, co jest z nim powiązane. Dlatego właśnie gdy tylko zbliżała się premiera "Zwierzogrodu 2" użytkownicy platformy jak najęci oglądali pierwszą część i serialowy spin-off serii. Potem obie produkcje zniknęły z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, aby teraz powrócić w pełnej chwale.

Wszystko oczywiście przez streamingową premierą "Zwierzogrodu 2". Gdy tylko w zeszłą środę animacja utrzymana w konwencji filmu policyjnego zadebiutowała na platformie, jej poprzednia część wdrapała się na trzecie miejsce topki najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Przegrywa z "Predatorem: Strefą zagrożenia" i oczywiście swoim sequelem.

"Zwierzogród 2" błyskawicznie zdominował topkę najpopularniejszych filmów na Disney+ w naszym kraju. Zaraz po streamingowej premierze wdrapał się na sam jej szczyt i nigdzie się z niego nie wybiera. W końcu mówimy tu o największym hollywoodzkim hicie zeszłego roku. W kinach na całym świecie zarobił on prawie 1,9 mld! Lepszym wynikiem może pochwalić się tylko chińska animacja "Ne Zha 2" (2,3 mld dol.)

Skoro "Zwierzogród 2" rządzi w topce najpopularniejszych filmów, a "Zwierzogród" wspiera go z trzeciego miejsca i "Zwierzogród+" zajmuje drugą pozycję w topce najchętniej oglądanych seriali, franczyza w pełni opanowała Disney+. Jak na razie nie ma innych jej odsłon. Ale biorąc pod uwagę, że premiera dwójki nie tylko rozbiła bank, ale też rozbudziła zainteresowanie całym uniwersum (wpisujemy się w światowy trend), tylko czekać, aż Disney da zielone światło na trzecią część głównej serii. I może zrobi jeszcze jakiś spin-off.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Disney+ - TOP najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

  1. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
  2. Zwierzogród+
  3. Paradise
  4. Beauty
  5. Watching You
  6. Genialna Morgan
  7. Spidery i Super-kumple
  8. Superkoty
  9. Breslau
  10. The Mandalorian
REKLAMA

Disney+ - TOP najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

  1. Zwierzogród 2
  2. Predator: Strefa zagrożenia
  3. Zwierzogród
  4. Minionki rozrabiają
  5. W okamgnieniu
  6. Pitch Perfect
  7. Królewna Śnieżka i Łowca
  8. Pitch Perfect 2
  9. Jak ukraść Księżyc
  10. W głowie się nie mieści
REKLAMA
Rafał Christ
14.03.2026 08:57
Tagi: Co obejrzeć?Disneyzwierzogrod
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA