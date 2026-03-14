Ten film policyjny prosto z kina zapuszkował użytkowników Disney+

Nie tylko "Zwierzogród 2" stał się hitem Disney+. W topkach najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju znajdziemy całe jego uniwersum. Bo chociażby spin-off serii "Zwierzogród+" nagle wleciał do zestawienia najchętniej oglądanych seriali w serwisie. Zajmuje jego drugie miejsce. Mimo wszystko użytkownicy częściej sięgają po "Love Story", które zabiera ich za kulisy romansu Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette.



"Love Story" przed chwilą doczekało się siódmego odcinka. Trafił on na Disney+ dosłownie wczoraj, co zdecydowanie podbiło zainteresowanie produkcją. Użytkownicy od samej jej premiery 13 lutego uważnie śledzą kolejne epizody. Zostałym im jeszcze dwa. Finał zadebiutuje 26 marca. Nie ma więc sensu liczyć, że do tego czasu tytuł zejdzie z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. "Zwierzogród+" będzie musiał zadowolić się środkowym stopniem podium zestawienia.

Ale "Zwierzogród+" cieszył się już różnymi miejscami w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. To produkcja z 2022 roku, o której użytkownicy platformy przypomnieli sobie, gdy "Zwierzogród 2" wchodził do kin. To wtedy właśnie serialowy spin-off rozgościł się w zestawieniu największych hitów serwisu. I długo z niego nie schodził. Do pary zresztą z pierwszą odsłoną całej serii.

Bo tak to zazwyczaj działa. Jak Disney wprowadza jakiś nowy film do kin, użytkownicy Disney+ oglądają wszystko, co jest z nim powiązane. Dlatego właśnie gdy tylko zbliżała się premiera "Zwierzogrodu 2" użytkownicy platformy jak najęci oglądali pierwszą część i serialowy spin-off serii. Potem obie produkcje zniknęły z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, aby teraz powrócić w pełnej chwale.

Wszystko oczywiście przez streamingową premierą "Zwierzogrodu 2". Gdy tylko w zeszłą środę animacja utrzymana w konwencji filmu policyjnego zadebiutowała na platformie, jej poprzednia część wdrapała się na trzecie miejsce topki najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Przegrywa z "Predatorem: Strefą zagrożenia" i oczywiście swoim sequelem.

"Zwierzogród 2" błyskawicznie zdominował topkę najpopularniejszych filmów na Disney+ w naszym kraju. Zaraz po streamingowej premierze wdrapał się na sam jej szczyt i nigdzie się z niego nie wybiera. W końcu mówimy tu o największym hollywoodzkim hicie zeszłego roku. W kinach na całym świecie zarobił on prawie 1,9 mld! Lepszym wynikiem może pochwalić się tylko chińska animacja "Ne Zha 2" (2,3 mld dol.)

Skoro "Zwierzogród 2" rządzi w topce najpopularniejszych filmów, a "Zwierzogród" wspiera go z trzeciego miejsca i "Zwierzogród+" zajmuje drugą pozycję w topce najchętniej oglądanych seriali, franczyza w pełni opanowała Disney+. Jak na razie nie ma innych jej odsłon. Ale biorąc pod uwagę, że premiera dwójki nie tylko rozbiła bank, ale też rozbudziła zainteresowanie całym uniwersum (wpisujemy się w światowy trend), tylko czekać, aż Disney da zielone światło na trzecią część głównej serii. I może zrobi jeszcze jakiś spin-off.

Disney+ - TOP najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette Zwierzogród+ Paradise Beauty Watching You Genialna Morgan Spidery i Super-kumple Superkoty Breslau The Mandalorian

Disney+ - TOP najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Zwierzogród 2 Predator: Strefa zagrożenia Zwierzogród Minionki rozrabiają W okamgnieniu Pitch Perfect Królewna Śnieżka i Łowca Pitch Perfect 2 Jak ukraść Księżyc W głowie się nie mieści

Rafał Christ 14.03.2026 08:57

