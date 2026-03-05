REKLAMA
Aktorka przez pomyłkę zdradziła koniec jednego z najlepszych seriali na Disney+

Nadchodzący 5. sezon serialu "The Bear" najpewniej będzie tym ostatnim. Ujawniła to przez pomyłkę Jamie Lee Curtis, publikując zdjęcie na Instagramie.

Anna Bortniak
jamie lee curtis wygadala 5 sezon the bear final serial
W czerwcu minie rok od ostatniego odcinka 4. sezonu serialu "The Bear". To nie miał być jednak koniec - już miesiąc po premierze finału prezes FX John Landgraf ogłosił, że ekipa kucharzy wróci na kuchnię w ramach 5. sezonu, który ma zadebiutować w tym roku (dokładna data premiery nie jest jeszcze znana). Można już jednak wywnioskować, że nie tylko zakończyły się zdjęcia do najnowszej odsłony, ale również, że będzie to wielki finał. Wszystko przez wpis Jamie Lee Curtis, która w serialu wciela się w Donnę Berzatto.

Jamie Lee Curtis przypadkiem ujawniła, że 5. sezon The Bear będzie tym ostatnim

W połowie lutego na profilu Curtis na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje wraz z serialową córką Sugar, którą gra Abby Elliott. Fotografię opatrzyła podpisem:

WSPANIAŁE ZAKOŃCZENIE! Otoczona przez niezwykłą ekipę, grupę scenarzystów, producentów i partnerów scenicznych w serialu stworzonym przez Chrisa Storera, ukończyłam historię tej niezwykłej rodziny, którą wszyscy pokochaliśmy. Musiałam zakończyć ją z moim małym misiem Berzatto.

Post ten przeszedł bez echa - w końcu nie można było mieć pewności, czy chodziło o zakończenie zdjęć do 5. sezonu, czy o zakończenie całości. Niedawno na kanale Access Hollywood został jednak opublikowany wywiad, w którym Curtis potwierdziła, co miała na myśli. I najwyraźniej naprawdę przez pomyłkę ogłosiła, że 5. sezon "The Bear" będzie tym ostatnim.

Podczas wywiadu reporterka ze śmiechem powiedziała, że według doniesień internautów Curtis przedwcześnie ujawniła zakończenie serialu "The Bear". Aktorka odpowiedziała:

Ale wszyscy potwierdzili, że serial się kończy. Nie rozumiem, dlaczego jest to taka [wielka sprawa]. O ile nie otrzymam telefonów od wszystkich z pytaniem: "Właśnie powiedziałeś [wszystkim]", myślę, że wszyscy rozumieli, że to ostatni sezon serialu. Jeśli tak nie jest, to całkowicie zawaliłem sprawę.

Na profilu FX w mediach społecznościowych czy też na dedykowanym serialowi profilu na próżno szukać informacji o finale "The Bear", co oznacza, że Curtis rzeczywiście mogła się przez pomyłkę wygadać.

05.03.2026 10:14
Tagi: Disney+jamie lee curtis
