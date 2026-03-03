Nowe science fiction cichaczem na Disney+. To film dla wytrwałych

Ładowanie...

"W okamgnieniu" przedstawia trzy przeplatające się ze sobą historię. Każda z nich rozgrywa się na innej płaszczyźnie czasowej. Mamy opowieść z prehistorii, poznajemy losy naukowczyni, która przeprowadza przełomowe badania i na koniec trafiamy do przyszłości, żeby zobaczyć, jak statek kosmiczny zmierza do układu Keplera. Co z tego wynika? Polscy użytkownicy Disney+ muszą jeszcze się o tym przekonać.



"W okamgnieniu" łatwo było przegapić. Science fiction wpadło do streamingu bez większych zapowiedzi. To nie jest kolejne widowisko Disneya, które trafiło do serwisu prosto z kina (jak niedawno "Predator: Strefa zagrożenia" czy "Tron: Ares"). W zeszły piątek produkcja zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych na Hulu, a u nas na Disney+. I nie cieszy się zainteresowaniem rodzimych użytkowników. Próżno szukać jej w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju.

W okamgnieniu - opinie o science fiction Disney+

Nie powinno to w sumie dziwić. Recenzje "W okamgnieniu" nie są zbyt zachęcające. Science fiction ma zaledwie 20 proc. pozytywnych ocen od krytyków. Gniot? Niekoniecznie. W końcu opinie widzów są znacznie bardziej zachęcające. Aż 70 proc. zwykłych użytkowników wspomnianego portalu uważa, że to całkiem przyzwoita produkcja. Nazywają ją "fantastyczną", "wspaniałą", "poruszającą".

Zakochałem się w tym filmie. Nie potrzebowałem, żeby "postacie się rozwijały"... W tym wypadku nie wierzcie tak zwanym krytykom



Nie rozumiem, czemu ludziom nie podoba się ten film. Mnie zmusił do myślenia, bo porusza kwestie, nad którymi każdy z nas kiedyś się zastanawia — zwłaszcza jeśli chodzi o nasz czas na tej ziemi. Naprawdę bardzo mi się podobał.



Bądź cierpliwy i uważny. To się opłaca. Film zawiera przesłanie tak bardzo nam potrzebne w dzisiejszych trudnych czasach - czytamy na Rotten Tomatoes.

Fani filmu po prostu uważają, że "W okamgnieniu" nie zostało właściwie zrozumiane. Jeden z internautów napisał nawet wprost, że to nie jest film dla "ludzi o ograniczonym umyśle". Mocne są to słowa. Czy jednak mają pokrycie w rzeczywistości? Czas się o tym przekonać na Disney+.

Rafał Christ 03.03.2026 09:25

