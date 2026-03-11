REKLAMA
Użytkownicy Disney+ nie będą oglądać dziś nic innego. Ten film kochają wszyscy

"Zwierzogród 2" rozbił bank, stając się najbardziej dochodową animacją w historii Disneya. O co tyle krzyku? Można przekonać się już dzisiaj - sequel uwielbianej produkcji właśnie zadebiutował w serwisie Disney+, gdzie można go obejrzeć bez dodatkowych opłat.

Anna Bortniak
zwierzogrod 2 w disney plus dostepny bez oplat
Na tę premierę w streamingu z pewnością czekało mnóstwo widzów. "Zwierzogród 2", czyli najgorętsza animacja minionego roku, zyskała tytuł najbardziej dochodowego filmu animowanego wszech czasów. Produkcja w reżyserii Jareda Busha i Byrona Howarda, która zarobiła w sumie 1,7 mld dol. na całym świecie, zdetronizowała inny hit Disneya, "W głowie się nie mieści 2", stając się jednocześnie dziewiątym najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów.

Sequel zadebiutował na wielkich ekranach niemal 10 lat po premierze pierwszej części. Teraz walczy o Oscara w kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany. Idealnie przed ceremonią pojawiła się okazja, by odświeżyć sobie produkcję, lub obejrzeć ją pierwszy raz - właśnie trafiła do Disney+.

Oglądaj Zwierzogród 2 w Disney+
Disney+
Zwierzogród 2
Disney+

Zwierzogród 2 dostępny online w Disney+. Bez dodatkowych opłat

Do tej pory "Zwierzogród 2" był dostępny VOD niedługo po kinowej premierze, bo już pod koniec stycznia. W tamtym momencie widzowie, którzy chcieli obejrzeć świetnie ocenianą animację, musieli się jednak przygotować na dodatkowy wydatek - za dostęp do filmu trzeba było zapłacić - mniej lub więcej, w zależności od tego, czy chciało się go wypożyczyć, czy kupić. Dziś, 11 marca, zadebiutował on w Disney+, co oznacza, że subskrybenci mogą obejrzeć film w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat.

"Zwierzogród 2" to kontynuacja uwielbianej animacji Disneya, która ponownie skupia się na przygodach detektywów Judy Hops (Ginnifer Goodwin) i Nicka Bajera (Jason Bateman). Bohaterowie depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który doprowadza do tego, że w mieście ssaków wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. Policjanci podejmują się rozwiązania tej sprawy, buszując po nieznanych im dzielnicach, jednak mrok, który tam zastaną, wystawi na próbę ich partnerski układ.

W polskiej wersji językowej w rolę głosową Judy Hops wciela się Julia Kamińska, z kolei Nicka Bajera dubbinguje Piotr Domagała.

Oglądaj Zwierzogród 2 w Disney+
Disney+
Zwierzogród 2
Disney+
Anna Bortniak
11.03.2026 10:30
Tagi: AnimacjeDisneyDisney+zwierzogrod
